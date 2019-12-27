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27 декабря • обновлено в 09:48
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Временщики в Украине

1.2т

После 3-х месяцев пребывания в Украине у меня сложилось впечатление, что и правительство и Верховная Рада и большая часть Офиса Президента живут сегодняшним днем. Что будет завтра их по большому счету не волнует.

Будет день, будет пища. Знаком достаточно давно с одним из новых вице-премьеров и с министром Кабмина. За период непродолжительного общения с ними, сделал для себя вывод, – с ними общаться бесполезно. Они решают какие-то свои и мало кому понятные задачи, не имеющие ничего общего с интересами государства. То же самое и в Верховной Раде, где дела еще хуже. Все, что умеют делать абсолютное большинство "слуг народа" – это нажимать на кнопки, на которые им покажут. За это они получают свою зарплату. Опять же – проблемы страны, как внутренние, так и внешние, для них – Бином Ньютона. Их набрали из интернета в экспрессном порядке и никакого отношения к политике они не имеют. В Офисе президента половина заместителей Главы офиса из Квартала 95. Лично мне совершенно непонятно – как продюсер фильмов может решать глобальные вопросы, связанные с национальной безопасностью и территориальной целостностью страны, а не своей студии?

Новости
Важный ответ Зеленского, который в Париже не прозвучал

В Америке люди учатся в университетах, получают образование юриста или политолога, работают помощниками конгрессменов, избираются в местные органы власти и потом уже идут в большую политику. Всеми любимый Рональд Рейган, хотя и был в своей жизни актером, но он проработал Губернатором очень большого штата Калифорния перед тем, как стать президентом страны. Президентом может стать и кухарка, однако у этой "кухарки" должны быть под рукой профессионалы, которые знают ответы на все вопросы. Пока у Владимира Зеленского есть люди, которые знают – как продать заводы или землю, но понятия не имеют – как решить проблему с Донбассом и Крымом! Эта проблема не решается ни в Киеве, ни в Москве, она решается в Вашингтоне. Тем не менее, именно там эту проблему Киев решать не желает. Сегодня все, что происходит во власти Украины, напоминает басню дедушки Крылова, – "а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

Новости
Кто насоветовал Зеленскому так торопиться на встречу с Путиным?

Теперь вопрос уже к президенту – что он будет делать, если МВФ откажется сотрудничать с новой властью Украины по причине ее инфальтильности? Где Киев будет брать деньги на обслуживание госдолга и оплату работы бюджетников и госслужащих? Даже очень странно, что президент Украины не усвоил одной простой вещи – Путину не нужна успешная Украина и он будет делать все, чтобы искалечить ее экономику и навредить в политике. Это – аксиома. Исходя из этого новая власть должна строить свою стратегию и отношения со страной-агрессором. Не покупать у России газ и электроэнергию, не отправлять туда свои поезда и самолеты, а закрыть России все пути и лазейки, чтобы даже мышь не пролезла. Бизнес превыше всего? Это все уже проходили 5 лет после Майдана и что из этого вышло мы все знаем. Теперь – дружба навеки и забудем о 14 тысячах погибших граждан Украины? Боюсь, не получится.

Новости
Лиса и виноград, или Увидеть Париж и не умереть

Скорее всего, Зеленскому придется менять и весь Кабмин, и большую часть своего аппарата и, возможно, даже Верховную Раду. Ему одному не справится или он просто сойдет с ума от тех проблем, которые будут нарастать, как снежный ком. Война в Донбассе не прекратится, обмен военнопленных может сорваться из-за провокаций главарей ОРДЛО, в экономике никакого улучшения не будет, о Крыме вообще забыли. Какими успехами и тортами Зеленский будет отмечать свою первую годовщину в 2020 в роли президента? Неужели нет умных людей в Украине, которых можно позвать в правительство?

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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