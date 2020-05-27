Они пустые и тупые, как барабан.
Карантин послабляют.
12-го послабили.
25-го послабили.
01-го ещё послабят.
Уже и поезда запускают, и в садики пускают, и пляжи открывают.
Но.
Они продлили запрет на экспорт из страны ассортимента от вируса ещё на месяц.
Спрашивается - НАХ*Я.
Это вместо того, чтобы сейчас срочно открыть экспорт из Украины товаров защиты и дать нашим многочисленным цехам заработать валюту.
Китай.
На этом вовремя открытом экспорте в разгар вируса заработал на десятилетие вперёд.
Когда надо было запрещать в феврале экспорт - вы сопли жевали.
Когда теперь надо срочно открыть экспорт - вы опять в соплях.
Отвечаю - они вредители.
Вот смотрите
Китай в разгар карантине сидел дома - на экспорт защиты было Табу.
Но как только вирус начал отступать Китай тут же открыл границы и дал возможность своим производителям массово перенаправить ассортимент и продавать этот весь ассортимент по всему миру.
Март и апрель.
Там не экспортировали только тупые и ленивые.
В Украине на данный момент.
Тонны антисептиков лежат на складах производителей.
Сотни тысяч украинских марлевых и тряпичных масок готовы к отправке.
Экраны на лицо и очки на глаза готовы делать десятками тысяч в сутки.
Костюмы наладили шить в любых модификациях.
Украинский бизнес за эти два месяца научился производить реальный коронавирусный ассортимент.
Так дайте же им это хоть куда-то продать.
Украинский бюджет у них не берет, в коммерции избыток - так откройте экспорт. Это будет стабильная работа на ближайшие месяцы для десятков тысяч людей.
Кричу уже месяц.
Начиная с майских коммерческий спрос на маски, антисептики, защитные костюмы, очки, экраны и все прочее внутри страны упал практически до нуля.
Полки забиты.
Рынок насытился.
Цены стабилизировались.
Люди научились использовать защиту экономно и многократно.
Ну с*ка.
Не надо вам ничего придумывать - берите и копируйте у тех, кто умнее вас.
Ещё в половине мира бушует вирус.
Спрос на этот ассортимент по миру высокий - цены у нас конкурентные.
Наши швейники.
Наши химики.
Наши мебельщики.
Наши предприниматели по всей стране.
Выжили. Вложились.
Наладили у себя производственные мощности.
Ну дайте же им заработать денег от сбыта на экспорт - это тебе и рабочие места, и занятость, и налоги, и валюта.
Понимаю.
Приятнее сидеть в большом кресле и продавать украинских заробитчан на экспорт.
Тупые и медленные вредители, не видящий дальше своего носа.
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