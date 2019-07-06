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"Вредим нашим гражданам!" В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление о Крыме

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Отключая воду в оккупированном Россией Крыму, Украина вредит своим же гражданам.

Такое заявление сделал член партии "Слуга народа", эксперт в сфере экономики, финансов и налогообложения Даниил Гетманцев, передает ATR.

"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", — заявил он.

"Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны", — добавил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс и Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Smith Lera
Smith Lera
Мудак, ось яке призвище має бути у цього холуя.
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