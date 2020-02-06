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7 февраля • обновлено в 08:11
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"Враги разгоняют слухи!" Зеленский категорически высказался о роспуске Рады

3.2т
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Президент Украины Владимир Зеленскиий во время встречи с фракцией партии "Слуга народа" заявил, что ни о каком роспуске Верховной Рады сейчас речи быть не может.

Об этом рассказал информированный источник OBOZREVATEL. Отмечается, что глава государства заверил, что все эти слухи "разгоняют враги".

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Таким образом, Зеленский попытался успокоить нардепов, которые начали нервничать после принятия решения о сокращении количества народных избранников с 450 до 300.

Он пояснил, что на данном этапе не видит смысла в роспуске парламента, так как тогда "Слуга народа" лишится возможности сформировать монобольшинство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский приехал в Верховную Раду Украины утром 6 февраля, где будет рассматриваться законопроект о рынке земли. Он уговаривал депутатов голосовать за земельную реформу.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
земельная реформа
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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