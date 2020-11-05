Юлия Тимошенко и ее партия впервые с 2016 года соизволила проголосовать за государственный бюджет на 2021 год.

Понятно же, что это не жест доброй воли, а результат обыкновенных торгов между контролирующими Зеленского олигархами, самим Зеленским и Тимошенко.

Вполне вероятно, что в ответ на предоставленную услуги Тимошенко власти и олигархи "против" которых ведёт она "ожесточенную борьбу" ее отблагодарят щедро, но будет абсолютно правильным, если на вероятных досрочных выборах в парламент эту партию завуалированных лакеев Москвы во главе с Тимошенко избиратели окончательно отправят в небытие. Почему? Да потому, что Тимошенко проголосовала за:

– Расходы на деятельность Зеленского, которые выросли на 357 млн грн, до 1 млрд 269 млн грн.

Расходы обслуживающий Зеленского ДУС (державне управління справами), которые выросли почти на 800 млн грн, 2,8 млрд грн. – государственные дачи, которую он так и не передал детям.

– Расходы на МВД, которые пытаются увеличить на 2,9 млрд грн.

– Расходы на другие правоохранительные органы тоже повышены:

ГБР – с 1,4 млрд до 2,5 млрд,

ОГПУ – с 7,6 млрд до 9,5 млрд.

И самое печальное, за уменьшение расходов на Минобороны – более чем на 508 млн грн.

Т.е., Тимошенко вместе с Зеленським (его партией) проголосовала за увеличение финансирования репрессивной машины и в то самое время снижение финансирование Министерства обороны воюющего государства.

Враги. Тимошенко, Медведчук, Зеленский – враги народа и государства.