|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Враг пришел за всей Украиной!'' Порошенко раскрыл подлый план России

7.8тЧитать материал на украинском

Россия хочет захватить всю территорию Украины, однако Киев продолжит восстановление территориальной целостности политико-дипломатическим путем.

Об этом заявил Петр Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Враг пришел не за Крымом к нам, враг пришел не за Донбассом к нам – враг пришел за всей Украиной, чтобы вернуть беглянку в тюрьму народов, как метко назвал Российскую империю еще 200 лет назад французский путешественник Де Кюстин", – сказал Порошенко.

''Враг пришел за всей Украиной!'' Раскрыт подлый план России

president.gov.ua

''Враг пришел за всей Украиной!'' Раскрыт подлый план России

president.gov.ua

''Враг пришел за всей Украиной!'' Раскрыт подлый план России

president.gov.ua

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот видео

"Мир – это полное восстановление целостности, суверенитета и независимости Украины, и ничего иного. Мир – это беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Мы должны сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна была спрашивать Москву, куда нам идти. Это право исключительно украинского народа", – добавил он.

По словам президента, этот путь называется "Прочь от Москвы!".

Порошенко добавил, что Украине нужен "холодный мир" с Российской Федерацией.

Новости
"Должны ответить на агрессию": ЕС пригрозил России из-за Украины

"Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда и ее прихвостни в Украине", – сказал он.

В Госдуме РФ уже прокомментировали заявление Порошенко о "холодном мире" с Россией, отметив, что "у нас и так мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев заявил, что Российская Федерация готовит полномасштабную агрессию против Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
29
Комментарии
14
55
Смешно
58
Интересно
60
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Егор
Иванов Егор
За 27 лет Незалежности народу на Украине потеряно больше чем в т.н. голодомор.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванов Егор
Иванов Егор
Пока будет "Прочь от Москвы!" будет война. Потому как далеко не все желают прочь от Москвы и мыть унитазы в Польше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Марченко Юра
Марченко Юра
Если б Россия хотела давным -давно имела петрусю,что он вот это дураков из вас делает. если бы вы не поперли c вашим вонючим майданом на Донецк бандерштат делать, все бы дома сидели
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги