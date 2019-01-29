''Враг пришел за всей Украиной!'' Порошенко раскрыл подлый план России

Россия хочет захватить всю территорию Украины, однако Киев продолжит восстановление территориальной целостности политико-дипломатическим путем.

Об этом заявил Петр Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Враг пришел не за Крымом к нам, враг пришел не за Донбассом к нам – враг пришел за всей Украиной, чтобы вернуть беглянку в тюрьму народов, как метко назвал Российскую империю еще 200 лет назад французский путешественник Де Кюстин", – сказал Порошенко.

president.gov.ua

president.gov.ua

president.gov.ua

Петр Порошенко Скриншот видео

"Мир – это полное восстановление целостности, суверенитета и независимости Украины, и ничего иного. Мир – это беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Мы должны сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна была спрашивать Москву, куда нам идти. Это право исключительно украинского народа", – добавил он.

По словам президента, этот путь называется "Прочь от Москвы!".

Порошенко добавил, что Украине нужен "холодный мир" с Российской Федерацией.

"Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда и ее прихвостни в Украине", – сказал он.

В Госдуме РФ уже прокомментировали заявление Порошенко о "холодном мире" с Россией, отметив, что "у нас и так мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев заявил, что Российская Федерация готовит полномасштабную агрессию против Украины.

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