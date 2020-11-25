Врачи уже разрешают Кернесу ехать в Украину: сын мэра назвал сроки возвращения

Переизбранный на третий срок мэр Харькова Геннадий Кернес должен вернуться в Украину до начала первой сессии нового горсовета – 20 декабря.

Об этом "Стране" заявил его сын Даниил Привалов. Он уточнил, что врачи готовы отпустить его отца.

"Мы планируем, что отец вернется в Харьков до 20 декабря. У нас есть еще почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему ехать. Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдет", – рассказал он.

Привалов отметил, что отец идет на поправку, однако реабилитация занимает много времени.

"Разговаривает, чувствует себя хорошо, идет плановое лечение, но оно длительное. Я с ним раз в неделю говорю по видеосвязи. Улучшение состояния есть, но полное выздоровление – это вопрос времени", – добавил он.

По словам Привалова, отец был рад победе на выборах, но его расстроило, что голосов было мало, поскольку социология показывала около 80%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадия Кернеса переизбрали на должность мэра Харькова в третий раз с 60,34% голосов.

Напомним, что 14 сентября появилась информация, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.

Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите". А 10 ноября появилось его новое фото из больницы.