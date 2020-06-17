Врач оценила громкую идею Зеленского заразиться COVID-19

Идея заразиться COVID-19 и переболеть, которую ранее озвучил президент Украины Владимир Зеленский, неверная, ведь болезнью можно заболеть повторно.

Об этом в интервью "КП в Украине" рассказала главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

"Не нужно испытывать судьбу, и я хочу это подчеркнуть. Люди, которые так думают, ссылаются на некогда популярные "коревые вечеринки". Но после перенесенной кори у человека развивается иммунитет, а в случае с COVID-19 нет никакой гарантии, что человек не заболеет повторно", – пояснила медик.

Врач добавила, что в ее практике были случаи, когда выздоровевшие пациенты снова заболевали.

"Пациент выздоравливал, два теста ПЦР были отрицательные, подтверждали, что вируса нет. А потом тот же человек вновь поступал к нам с клинической картиной", – отметила Антоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом.