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13 октября • обновлено в 12:03
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Впервые за 22 года! Украина одержала яркую победу в НАТО

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Парламентская ассамблея НАТО после замечаний украинской делегации отклонила противоречивый доклад о применении санкций против стран-агрессоров.

Об этом сообщает пресс-служба фракции "Слуга народа" в Facebook, поясняя, что яркую победу Украина получила впервые за 22 года.

Украина одержала победу в НАТО

Украина одержала победу в НАТО

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессор. Санкции должны иметь накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль после изменения режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину", – сказал глава украинской делегации, народный депутат фракции Егор Чернев.

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С такими словами он выступил на Парламентской ассамблее НАТО. "Поздравляем украинскую делегацию", – написали в ведомстве.

Украинская делегация на ПА НАТО

Украинская делегация на ПА НАТО

Фото: пресс-служба "Слуга народа"

Как писал OBOZREVATEL:

  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил об изменении тактики в вопросе евроатлантической интеграции Украины.

  • Ранее народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Рады по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от вступления в Альянс.

  • Вскоре она оправдалась, мол, имела в виду то, что поддерживает все шаги, которые приближают Украину в Североатлантический альянс, однако "нас там не ждут".

  • Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и завил, что Украина продолжит активное взаимодействие с Альянсом в сфере реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

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Место
Украина
Тег
НАТО
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
У хрюклов подхрюкивание уже считается перемогой? Убогие свинопятачки.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ау, скакуны, какая связь между НАТО и санкциями?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
В чем победа то? И когда НАТО накладывал ссанкции??? У НАТО нет этой функции. Вы чо там рогуляки, лишь бы стадом сфоткаться?
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