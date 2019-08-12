Впервые за 20 лет. Зачем премьер Израиля Нетаньяху едет в Киев

После 20 летнего перерыва в Украину с официальным визитом приедет премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Кроме решения межгосударственных вопросов, его приезд в Украину можно считать частью предвыборной кампании накануне внеочередных парламентских выборов.

Какие темы могут подниматься во время его встреч в Киеве, а также как фактор репатриантов из постсоветских республик используется на израильских выборах — разбирался OBOZREVATEL.

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Поездка в Киев – часть избирательной кампании Нетаньяху: он борется за голоса выходцев из России, Украины и других постсоветских республик

Пресс-служба премьер-министра Израиля подтвердила, что 18 августа состоится визит Беньямина Нетаньяху в Украину.

Последний раз Нетаньяху был в Киеве 20 лет назад – в свою первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года. Он долго не отвечал взаимностью на многократные визиты украинских политиков и их приглашения посетить Украину даже после Революции Достоинства в Украине в 2014 году. При этом в Москву на встречи с Путиным Нетаньяху ездил регулярно, что объяснял необходимостью решать проблемы в соседней Сирии.

Ожидать прорывных результатов от визита израильского премьера в Киев вряд ли стоит. Однако даже первый личный контакт двух лидеров и обсуждение накопившихся проблем может принести вполне неожиданные результаты.

Так, в планах у Нетаньяху встреча с президентом Владимиром Зеленским, участие в поминальной церемонии по погибшим в Бабьем Яру и беседа с общественностью. Уже 19 августа Нетаньяху вернется в Израиль.

Не запланировано подписания никаких документов – самый важный из них, Договор о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, был ратифицирован еще Верховной Радой прошлого созыва и подписан уже президентом Зеленским как раз накануне (7 августа).

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Среди насущных вопросов двустороннего сотрудничества – прекращение дискриминации украинских граждан при пересечении границы с Израилем, строительство мемориального комплекса в Бабьем Яру в Киеве.

В перечне вопросов для обсуждения – и голосование в ООН по резолюциям, представляющим взаимный интерес. Напомним, Украина поддержала в 2016 году резолюцию Совет Безопасности ООН, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Израиль воспринял позицию украинской делегации как недружественный жест и отказались принять главу Кабмина Владимира Гройсмана. Визит был перенесен.

В свою очередь Киев может вспомнить Нетаньяху неприсоединение его страны к режиму международных санкций к России за оккупацию украинских территорий – Крыма и Донбасса. Да и с признанием Голодомора геноцидом израильский Кнессет продолжает тянуть.

В закрытой части переговоров между лидерами стран могут быть подняты вопросы военного сотрудничества: изначально оно было омрачено отказом Израиля продавать Киеву ударные БПЛА после нападения России – видимо, чтобы не дразнить Кремль. Затем в Украине случился скандал на конкурсе по переоснащению средствами связи украинской армии – израильская компания Elbit проиграла турецкой Aselsan. Нетаньяху даже лично звонил по этому поводу своему коллеге Владимиру Гройсману – и конкурс провели заново (правда, результат оказался таким же).

Также с уверенностью можно прогнозировать, что израильский премьер озвучит просьбу перенести посольство Украины из Тель-Авива в Иерусалим. Этот вопрос чувствителен для обеих стран. С одной стороны, для Израиля это имеет важнейшее политическое и идеологическое значение. С другой – для Украины несет значительные риски: от конфликта с арабским миром (возможное прекращение поддержки украинской позиции более чем 50-ю странами в ООН; прекращение экономических контрактов с ними и т.п.) до проблем безопасности от радикальных исламистов – для украинцев по всему миру, а также дипломатов и членов их семей в самом Израиле. Не говоря уже о дороговизне самого переезда.

Предвыборный визит

Кроме межгосударственного аспекта для Нетаньяху этот визит имеет еще и сугубо внутриполитическое значение. Дело в том, что 17 сентября 2019 года в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. Поэтому визит в Киев является частью предвыборной кампании израильского премьера.

Интересно, что предыдущие выборы состоялись всего несколько месяцев назад – в апреле. Так что это самый короткий перерыв между выборами и срок работы 21 состава парламента.

Не вдаваясь глубоко во внутрипартийные расклады стоит отметить, что важным фактором на этих выборах традиционно станут голоса почти 500 тыс эмигрантов из государств бывшего СССР. И сейчас в Израиле идет борьба за их поддержку на выборах между партиями Нетаньяху "Ликуд" и партией Авигдора Либермана "Наш дом Израиль" (НДИ).

По опросам прошлых выборов, "русские" голоса дали партии Нетаньяху "Ликуд" 4-4,5 мандата, и столько же НДИ. То есть условно "русская улица" разделяется примерно пополам.

Склонить на свою сторону русскоязычных избирателей, "оттянув" их у партии НДИ, Нетаньяху пытается при помощи ряда шагов. Так, назначен специальный советник по делам выходцев из бывшего СССР Ариэль Бульштейн. В русскоязычных СМИ идет массовая оплаченная рекламная кампания партий, их лидеров и программ. Нетаньяху даже встретился в неформальной обстановке в баре с 25 блогерами-выходцами из бывшего СССР.

Кульминацией должен стать приезд в Израиль Владимира Путина как раз накануне выборов в Кнессет – официально для участия в открытии мемориала памяти блокады Ленинграда. По мнению же израильских СМИ, приезд Путина может прибавить голосов "Ликуду" – так как фигура Путина популярна в среде репатриантов.

А пока с российской стороны нет официального подтверждения об участии российского президента в израильской избирательной кампании, огромный совместный портрет Путина и Нетаньяху появился на здании штаба партии "Ликуд" в Тель-Авиве. Два политика пожимают друг другу руки с лозунгом "Нетаньяху: в другой лиге". А на другой стороне здания висит похожий плакат, но там премьер Израиля пожимает руку президенту США Дональду Трампу. Такие плакаты повторяют почти идентичную рекламную кампанию, которая проводилась по всему Израилю во время подготовки к предыдущим выборам в апреле 2019 года.

С украинской (и условно "проукраинской") частью израильтян работает другая стратегия. Например, Нетаньяху лично встречал самолет из Киева с 121 новыми репатриантами и поднимался к ним прямо на борт.

Из новых стратегий – Нетаньяху примеряет роль миротворца между Украиной и Россией. Так, на упомянутой выше встрече с блогерами он пообещал, отвечая на вопрос журналиста Шимона Бримана, выступить в роли посредника между Зеленским и Путиным. Если, конечно, будет такая просьба Киева. У израильского премьера с российским президентом постоянный личный и телефонный контакт. И тоже – из-за войны, но только в Сирии.

Нетаньяху станет вторым иностранным лидером, которого новый президент Украины Владимир Зеленский принимает в Киеве. Но по сути первым серьезным "тяжеловесом" мировой политики. Так что Киеву по всем позициям стоит готовить свою четкую и обоснованную позицию.

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