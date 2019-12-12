Впервые в Украине: ЦИК обнародовала фото всех кандидатов в нардепы

Впервые за время независимости Украины Центральная избирательная комиссия обнародовала фото всех кандидатов в народные депутаты, которые принимали участие во внеочередных парламентских выборах 2019 по спискам политических партий.

Теперь украинцы смогут увидеть весь состав кандидатов-списочников в лицо. Информация была обнародована на сайте ЦИК.

Так на всеобщее обозрение был выставлен список тридцати кандидатов, которые баллотировались от "Партии Шария".

Первая десятка "Партии Шария" Сайт ЦИК

Первая десятка "Партии Шария" Сайт ЦИК

Как стало известно, 3/4 избирательной кампании "Партии Шария" профинансировали жители Харьковщины.

Также на сайте ЦИК доступен список из 60 кандидатов от партии "Незалежність", главой которой является экс-министр внутренних дел Украины, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым при президентстве Виктора Януковича Анатолий Могилев.

Десятка партии "Незалежність" Сайт ЦИК

Десятка партии "Незалежність" Сайт ЦИК

При этом раньше избиратели могли увидеть фото лишь первой пятерки кандидатов от партии и то уже на избирательном участке.

Кандидаты в народные депутаты от ОПЗЖ Сайт ЦИК

Как сообщал OBOZREVATEL, понедельник, 25 ноября, в Украине начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 29 декабря 2019 года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!