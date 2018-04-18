Впервые в истории: военный комитет НАТО провел заседание в Украине

Выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне военных представителей состоялось впервые в истории Украины во Львове.

"Уверен, при поддержке Североатлантического альянса и совместными усилиями мы отстоим независимость Украины и вернем оккупированные территории Востока и Крыма", – написал на своей странице в Facebook руководитель Львовской ОГА Олег Синютка руководитель Львовской ОГА Олег Синютка.

Встреча состоялась в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 18 апреля во Львове.

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Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, в этот же день состоялось заседание с главой представительства Альянса Александером Винниковым. Были обговорены вопросы продолжения военно-политического диалога между Украиной и НАТО, приоритетные направления развития военного сотрудничества и ознакомления делегации с изменениями ситуации безопасности в Украине.

Глава Представительства НАТО в Украине поблагодарил всех присутствующих за плодотворное сотрудничество и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Как сообщал "Обозреватель", постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон выступила за вступление Украины в Альянс.