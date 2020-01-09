"Впервые в истории": назван итог поездки Зеленского в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Оман стал первым главой государства, которому пришлось вытаскивать из скандала собственную пресс-службу.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, подводя итоги поездки президента.

"Я очень хорошо помню, когда пресс-служба выгораживала президента, но не помню ни разу, когда президент выгораживал пресс-службу. Здесь это произошло впервые за всю историю, когда президент был вынужден надеть пиджак, идти встречаться с седовласым мужчиной в Омане просто потому, что пресс-служба дала такой месседж", – отметил эксперт.

По его мнению, скандал возник из-за того, что пресс-служба Зеленского взяла на вооружение неверные месседжи – "нельзя оправдываться", "нельзя извиняться".

"Проблема в том, что если пресс-служба начнет признавать свои ошибки, то не так долго останется этой пресс-службе", – подчеркнул он.

"Происходит процесс, который происходил всегда. Президента капсулирует его команда, президенту подается совсем другая информационная картинка, что мы прекрасно отыгрываем все антикризисные кейсы, все месседжи отрабатываем, мы на коне, оппонентов победили… Это ловушка, в свое время Петр Порошенко попал в эту ловушку", – считает Тизенгаузен.

Юсуф бин Аляви бин Абдулла и Владимир Зеленский ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президента Владимира Зеленского жестко раскритиковали из-за отдыха в пятизвездочном отеле в Омане. Украинскому лидеру напомнили, что пока он отдыхает на новогодние и рождественские праздники, бойцы ВСУ защищают страну в окопах на Донбассе.

После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель тоже успела оскандалиться во время резонансного обсуждения отдыха президента.

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Киеве в ночь на 9 января. Он вернулся из Омана только спустя сутки после трагедии в Иране.

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