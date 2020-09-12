Впервые в Днепре на День города состоялся парад коммунальной техники

В Днепре в День города впервые состоялся парад коммунальной техники "Молодежь за чистый Днепр". Около 60 машин всех коммунальных структур, а также авто специального назначения проехали по центральным улицам города к площади Героев Майдана. Вел колонну в первой машине заместитель городского головы Михаил Лысенко. По завершении парада он поздравил горожан с праздником, а также поблагодарил всех работников коммунальных служб за усердную работу. Лучшие получили награды и благодарности от мэра Бориса Филатова.

"Парад дал возможность увидеть все те машины, которые ежедневно работают в нашем городе. Среди них те, которые перевозят людей на работу, те, что убирают улицы и дороги в городе от пыли, мусора, а зимой от снега, те, которые задействованы в строительстве дорог, работе с сетями водоснабжения, электросетями, специальная техника и тому подобное. Более того, во время парада были представлены две уникальные машины: одна из них - единственная в Украине, другая – единственная в Европе, и обе работают в нашем городе. Сюда мы также привезли старую технику, которая работала в городе еще несколько лет назад. Ведь многие привыкает, и думает, что у нас всегда была такая новая и современная техника. Мы хотим, чтобы днепряне увидели контраст и больше ценили и берегли коммунальное имущество", - отметила заместитель директора департамента – начальник управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания Дарья Белая.

Для раскрашивания подготовили старый грузовик, которая когда-то была среди коммунальной техники города. Очень скоро горожане разрисовали ее различными красками.

"Я в восторге! Мне так нравится все, что здесь происходит. Я уже посидел в машинах, а вот теперь решил разрисовать старый грузовик. Это очень весело", - поделился впечатлениями житель города Владимир.

Около 20 единиц представленной на параде коммунальной техники оставили для презентации на площади Героев Майдана. Большинство вернули на свои маршруты для работы. Всем желающим во время выставки предоставили возможность посидеть в кабинах. Особую радость от этого получили дети.

"Я уже успел посидеть за рулем автобуса и грузовика, вот сейчас хочу на экскаватор, а затем на снегоуборщик. Мне очень нравятся все машины, которые здесь есть, особенно та, что убирает снег. Все они очень полезны и помогают людям в их работе" - поделился впечатлениями 7-ми летний житель города Егор.

Днепрянин Артем празднует День города вместе с семьей. Его двое детей сидят в кабине уборочной машины.

"Идея показать технику, которая работает в городе, мне очень нравится. Мы ежедневно видим эти машины из окна, когда идет уборка улиц, но вот так иметь возможность посидеть в кабине за рулем – это супер. К тому же это замечательно, что вся она обновлена. Нам есть чем гордиться ", - рассказал горожанин.