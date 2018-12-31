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''Впереди новые битвы!'' Названы главные дипломатические победы Украины за 2018 год

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Для европейской политики Украины 2018 год принес немало хороших новостей. Это был год побед в Страсбурге и Вашингтоне, год сохранения санкций для России и год роста торговли с ЕС.

"Европейская правда" вспомнила, чего Киев достиг в международной политике за уходящий год.

Победа над Россией в Совете Европы. Одно из направлений на международном фронте, где Украина может говорить о безусловной победе – это Совет Европы. Украинцам удалось сделать невозможное, Кремль проиграл битву за Страсбург. Теперь Совет Европы готовится к окончательному выходу РФ из организации. Впереди новые битвы. Первая – уже в январе, когда ПАСЕ планирует рассмотреть резолюцию о морской агрессии РФ.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба президента

Джавелины и не только

В уходящем году мы одержали серьезную победу: Соединенные Штаты начали поставки летального вооружения. И это не только противотанковые комплексы: "Джавелины" будут частью помощи. Осенью американцы передали Украине два патрульных катера класса Island, Конгресс расширил программу оборонной поддержки нашего государства и т.п.

Альянс за нас

Осенью Верховная рада начала внесение изменений в Конституцию, которые зафиксируют: вступление в Альянс является неоспоримой целью нашего государства. Впечатляющий уровень поддержки этого проекта снял все основания для сомнений, действительно ли украинские политики поддерживают этот шаг. Общественная поддержка движения к членству также остается высокой.

И со стороны НАТО был сделан пусть технический, но шаг навстречу. Весной Альянс наконец-то признал на официальном сайте, а чуть позже – подтвердил в решении саммита: Украина стремится к членству, то есть имеет статус aspiring country.

А символическим завершением года стала поставка Украине военного оборудования от НАТО, которое отправилось из Брюсселя в Киев на борту президентского самолета.

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Торговля не с Россией

Европейский рынок окончательно стал основным для украинского экспорта. По результатам 10 месяцев 2018 года доля Евросоюза в структуре украинского экспорта возросла до 42,4%, а темпы его роста с прошлого года составили 16,1%.

Таким образом, зависимость Украины от российского рынка должна скоро уйти. Доля РФ в настоящее время составляет лишь 7,8%, тогда как по мировым стандартам считается безопасным, когда доля одного рынка не превышает 7%. И хотя Россия формально остается ключевым торговым партнером Украины, ее уверенно догоняет Польша – экспорт украинских товаров в эти страны составил $3 млрд и $ 2,7 млрд соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре регламентный комитет ПАСЕ принял решение ограничить санкции по отношению к делегации РФ. Теперь россиянам предоставляется право голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации,

Место
Украина
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