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18 ноября • обновлено в 12:42
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Возврат Украине захваченных кораблей: поведению России нашли три причины

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Россия, возвращая Украине захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", пытается обезопасить себя от исков в международные судебные инстанции.

Об этом рассказал в эфире ObozTV дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан. По его словам, есть три причины, почему Россия пошла на этот шаг.

"Первая причина – есть известный приказ международного трибунала по морскому праву от 25 мая, полгода назад принятый, по которому Россия должна была вернуть военнопленных моряков и передать под контроль Украины ее суда. Россия не признает юрисдикцию этого трибунала, но тем не менее она пошла на то, что якобы добровольно выполнила оба требования согласно этому приказу", – отметил дипломат.

Вторая причина, по словам Трюхана – намеченная на 9 декабря встреча лидеров стран "нормандской четверки".

"Российская сторона не подтвердила, что для нее эта дата приемлема, но и французы, и немцы, и украинцы утверждают, что такая договоренность есть. Потому для России крайне важно получить позитивный фон накануне этой встречи, если она действительно состоится. Как это ни смешно звучит, но возвращение судов и военнопленных – это инструменты, которые призваны формировать позитивный фон", – заявил он.

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"Но есть и третья причина – украинская дипломатия во всех своих контактах с международными партнерами в международных организациях – ООН, ОБСЕ, Совет Европы и так далее – апеллировала к нашим международным партнерам. Приводили пример грубого циничного нарушения Россией международного права – захват наших военнопленных и судов. Возвращая наши суда назад, Россия убирает с повестки дня эту раздражительную тему. Руководствуясь тремя причинами и было принято это решение", – отметил эксперт.

Как отметил Трюхан, Украина воюет с РФ в разных судебных инстанциях, и с каждым годом для России все сложнее и сложнее отбиваться на юридическом фронте.

"Я думаю, возвращение этих судов – причина того, что Россия чувствует себя обложенной со всех сторон, как загнанный зверь. И она пытается себя обезопасить от дальнейших юридических исков", – добавил он.

Возврат Украине захваченных кораблей: поведению России нашли три причины

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Более детально о процессе возвращения Украине кораблей читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL по ссылке.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт Возвращение украинских кораблей Россией Обострение в Азовском море
Персона
Вадим Трюхан
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Россия возвращает Украине корабли, захваченные в Керченском проливе. Раб с галеры поматросил и бросил.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Бред какой-то. Главная причина - необходимость избавиться от ржавых экологически опасных корыт и желание освободить причалы для частных катеров.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
та че там рассуждать?! так и запишите себе в укроскрижали - Украина победила Россию в сраженье под Крымским мостом!
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