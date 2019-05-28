ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Возвращение Саакашвили в Украину: появилось первое предупреждение

4.1тЧитать материал на украинском

После приезда в Украину бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому 28 мая вернули украинское гражданство, может столкнуться с уголовным преследованием.

О такой возможности в эфире ObozTV предупредил известный адвокат Николай Полозов, который занимается делом украинских моряков-военнопленных.

Полозов напомнил, что уже были попытки возбудить против Саакашвили дело, связанное с незаконным пересечением границы.

"Но я думаю, что необходимо учитывать политический контекст. Т.е. да, вполне возможно (уголовное преследование. - Ред.) – не знаю, существует это дело или его уже закрыли", – сказал он.

Новости
"Делаем ставки": украинцы бурно отреагировали на возвращение Саакашвили

На уточняющий вопрос, могут ли Саакашвили снова инкриминировать дело о прорыве государственной границы, Полозов ответил: "Я не могу этого исключить. Тем более все этот факт видели".

"На месте Саакашвили я бы все-таки озаботился, чтобы получить в Украине надежную юридическую защиту. В случае, если он захочет вернуться", – подчеркнул юрист.

Новости
"Справедливость – важное дело": Саакашвили сделал заявление о мести Порошенко

С правовой точки зрения, по его словам, президент Владимир Зеленский действовал полностью в рамках своих полномочий.

"Что касается юридических нюансов, вряд ли здесь есть какие-то существенные подводные камни, которые не были бы обусловлены политическими мотивами. В том числе отношениями г-на Саакашвили с представителями предыдущего президента Петра Порошенко. И вот здесь будет интересно, особенно в преддверии досрочных выборов в Верховную Раду", – отметил Полозов.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Facebook.com/SaakashviliMikheil

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЛишение Михеила Саакашвили украинского гражданства
Персоны
Владимир ЗеленскийМихеил СаакашвилиНиколай Полозов
Место
УкраинаКиев
Теги
Гражданствокриминалполитика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
30
8
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белова Настя
Белова Настя
Cпаcи6o тем, ктo пoкaзал мнe чудо-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8mqglf Пpocтo пройдя опpоc пoлyчила почти пoлyгодовую заpплатy)) Пoльзуйтeсь, пока еcть вoзмoжноcть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения