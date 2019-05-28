Возвращение Саакашвили в Украину: появилось первое предупреждение

После приезда в Украину бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому 28 мая вернули украинское гражданство, может столкнуться с уголовным преследованием.

О такой возможности в эфире ObozTV предупредил известный адвокат Николай Полозов, который занимается делом украинских моряков-военнопленных.

Полозов напомнил, что уже были попытки возбудить против Саакашвили дело, связанное с незаконным пересечением границы.

"Но я думаю, что необходимо учитывать политический контекст. Т.е. да, вполне возможно (уголовное преследование. - Ред.) – не знаю, существует это дело или его уже закрыли", – сказал он.

На уточняющий вопрос, могут ли Саакашвили снова инкриминировать дело о прорыве государственной границы, Полозов ответил: "Я не могу этого исключить. Тем более все этот факт видели".

"На месте Саакашвили я бы все-таки озаботился, чтобы получить в Украине надежную юридическую защиту. В случае, если он захочет вернуться", – подчеркнул юрист.

С правовой точки зрения, по его словам, президент Владимир Зеленский действовал полностью в рамках своих полномочий.

"Что касается юридических нюансов, вряд ли здесь есть какие-то существенные подводные камни, которые не были бы обусловлены политическими мотивами. В том числе отношениями г-на Саакашвили с представителями предыдущего президента Петра Порошенко. И вот здесь будет интересно, особенно в преддверии досрочных выборов в Верховную Раду", – отметил Полозов.

Михеил Саакашвили Facebook.com/SaakashviliMikheil

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Грузии (2004-2013 гг) Михеил Саакашвили получил украинский паспорт от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в мае 2015 года, когда был назначен главой Одесской облгосадминистрации.

Вскоре губернатор начал конфликтовать с главой государства. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился за рубежом, Порошенко лишил его украинского гражданства. Ему был запрещен въезд в страну до 2021 года.

Осенью 2017 года Саакашвили в окружении своих сторонников прорвался через границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве и выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство.

Одиозный политик уже поблагодарил Зеленского и пообещал прилететь в Украину в среду, 29 мая. По информации его помощницы Дарины Чиж, самолет Саакашвили из Варшавы должен приземлиться в аэропорту "Борисполь" 29 мая в 17:15.

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