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Возвращение России в G8: ЕС назвал главное условие

1.6т Читать материал на украинском

Страны Евросоюза, входящие в G7, могут поддержать возвращение России в эту организацию, только при условии выполнения Минских соглашений.

Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, отметив, что вопрос не входит в повестку предстоящего саммита.

"Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения Минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7", — заявил он.

По его словам, этот вопрос не входит в официальную повестку дня саммита в Биаррице, однако он может быть затронут участниками встречи в рамках дискуссии по дальнейшим отношениям с Москвой.

Флаг ЕС

Флаг ЕС

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"Предложение президента США о возвращении России в G7 не входит в повестку дня саммита. Между тем любой из лидеров может поднять эту тему, если сочтет нужным. Этот вопрос может быть рассмотрен в разделе дальнейших отношений с РФ", — добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

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Санкции против России Война на Донбассе
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А куда они денутся?) конечно пригласят обратно
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