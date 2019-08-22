Возвращение России в G8: ЕС назвал главное условие

Страны Евросоюза, входящие в G7, могут поддержать возвращение России в эту организацию, только при условии выполнения Минских соглашений.
Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, отметив, что вопрос не входит в повестку предстоящего саммита.
"Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения Минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7", — заявил он.
По его словам, этот вопрос не входит в официальную повестку дня саммита в Биаррице, однако он может быть затронут участниками встречи в рамках дискуссии по дальнейшим отношениям с Москвой.
Флаг ЕС
24 канал
"Предложение президента США о возвращении России в G7 не входит в повестку дня саммита. Между тем любой из лидеров может поднять эту тему, если сочтет нужным. Этот вопрос может быть рассмотрен в разделе дальнейших отношений с РФ", — добавил источник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.
Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.
Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".
В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".
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