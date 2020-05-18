Возвращение Крыма перестало быть приоритетным у Зеленского – Джемилев

Вопрос возвращение оккупированного Россией Крыма у команды президента Украины Владимира Зеленского уже не стоит на первом месте.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.

"К сожалению, у команды Зеленского этот вопрос не на первом месте, или, скажем, не на том уровне, как это было раньше. Но, тем не менее, какие-то шаги предпринимаются. Например, подписание президентом указа о признании 26 февраля Днем сопротивления Крыма оккупации", – сообщил политик.

Оккупация Крыма Россией

Джемилев добавил, что ожидает, что Зеленский поддержит крымчан определенными законами.

"Мы ожидаем, что Зеленский все-таки поддержит и от своего имени внесет соответствующие законы – закон о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа, поправки в Конституцию относительно статуса автономной республики Крым в Украине. Это были бы существенные шаги", – отметил он.

При этом он признал, что тема оккупации и возвращения полуострова исчезла из первоочередной повестки дня.

"Но в целом мы как-то утратили ту остроту. Понятно, что в мире много разных событий, которые чаще занимаю первые страницы полос мировых изданий. Но тем не менее каких-то существенных мер по тому, чтобы тема Крыма была представлена на должном уровне, к сожалению, не делается", – подытожил Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мустафа Джемилев рассказал, что за годы оккупации Крыма Россия переселила на украинский полуостров сотни тысяч граждан своего государства.

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