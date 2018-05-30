Возвращение гражданства Саакашвили: украинский суд вынес решение

Окружной административный суд отказал лидеру партии "Рух новых сил", бывшему главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили в иске против Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы относительно возобновления гражданства.

Саакашвили просил признать незаконным и недействительным приказ МВД относительно Формы 19 (Заявление о принятии в гражданство Украины) в части "Под судом и следствием на территории иностранных государств не состою, сообщает пресс-служба админсуда.

После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение об отказев удовлетворении исковых требований Саакашвили, учитывая формальное соответствие указанного акта требованиям законодательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.

Сам лидер "Руха новых сил" в тот день заявил, что не получал отказа ГМС в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

12 февраля Саакашвили задержали и депортировали из Украины. "Обозреватель" описал все подробности произошедшего.