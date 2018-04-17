Возвращение Донбасса: Аваков обсудил план с Госдепом

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с заместителем государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом возвращение оккупированного Донбасса и Крыма в состав Украины.

"С зам.госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уессом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создание в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности, с российским криминалом", – написал он в микроблоге в Twitter.

Аваков также поблагодарил США за поддержку позиции Украины касательно реализации "Северного потока-2".

"Поблагодарил США в лице зам. Госсекретаря США Аарона Митчелла за четкую решительную позицию о недопустимости реализации проекта North Stream 2. Надежность международных партнеров по этому вопросу - важный компонент противодействия путинской гибридной войне со всем миром", – отметил он.

З заст. Держсекретаря США @StateDept з питань Європи та Євразії Уессом Мітчеллом дуже детально обговорили план повернення Донбасу та Криму за стратегією step by step, та створення в Україні єдиної міжнародної платформи з боротьби із оргзлочиннісью, зокрема російським кріміналом pic.twitter.com/DdAPsqQrRk — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 квітня 2018 р.

Подякував США у особі заст. Держсекретаря США @StateDept Аарона Мітчелла за чітку рішучу позицію щодо неприпустимості реалізації проекту North Stream 2. Надійність міжнародних партнерів з цього питання – важливий компонент протидії путінської гібридній війні із усім світом! pic.twitter.com/ng9AhaN0H6 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Аваков озвучил свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины.