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Возвращение Донбасса: Аваков обсудил план с Госдепом

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Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил с заместителем государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом возвращение оккупированного Донбасса и Крыма в состав Украины.

"С зам.госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уессом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создание в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности, с российским криминалом", – написал он в микроблоге в Twitter.

Аваков также поблагодарил США за поддержку позиции Украины касательно реализации "Северного потока-2".

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"Поблагодарил США в лице зам. Госсекретаря США Аарона Митчелла за четкую решительную позицию о недопустимости реализации проекта North Stream 2. Надежность международных партнеров по этому вопросу - важный компонент противодействия путинской гибридной войне со всем миром", – отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Аваков озвучил свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеАннексия Крыма
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Объект
Северный поток - 2
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