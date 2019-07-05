Возвращение делегации России в ПАСЕ: партия Порошенко "ЕС" призвала подписать петицию

Партия "Европейская солидарность" призвала украинцев подписать петицию к Парламентской ассамблее Совета Европы с призывом к европейской институции отменить решение о возвращении делегации России в ПАСЕ.

Российская Федерация систематически нарушает нормы международного права в отношении Украины, поэтому "ЕС" инициирует петицию от украинского народа в ПАСЕ с призывом отменить решение о восстановлении права голоса и участия для РФ, написала пресс-служба партии.

"Европейская солидарность" выдвинула требования, среди которых лишение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, усиление санкций за невыполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и возвращению трех военных кораблей. Еще один ультиматум: не ослаблять давления пока все узники Кремля не вернутся в Украину, – говорится в сообщении.

Лидер партии Петр Порошенко 34.ua

"Политические санкции Совета Европы должны быть восстановлены, пока Российская Федерация не выполнит семь резолюций, принятых Парламентской ассамблеей, а также обязательства по суверенитету и территориальной целостности Украины. Отмена любых санкций против Российской Федерации посылает крайне негативный сигнал. Это признак ослабления международной коалиции в поддержку Украины и ставит под сомнение другие санкции", – прокомментировали в документе.

"Боремся за справедливость и призываем Совет Европы поступить ответственно", – добавила "Европейская солидарность".

Петиция доступна для подписи по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Затем в ПАСЕ обжаловали возвращение России.

Парламентская ассамблея совета Европы окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.

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