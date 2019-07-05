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Возвращение делегации России в ПАСЕ: партия Порошенко "ЕС" призвала подписать петицию

2.3тЧитать материал на украинском

Партия "Европейская солидарность" призвала украинцев подписать петицию к Парламентской ассамблее Совета Европы с призывом к европейской институции отменить решение о возвращении делегации России в ПАСЕ.

Российская Федерация систематически нарушает нормы международного права в отношении Украины, поэтому "ЕС" инициирует петицию от украинского народа в ПАСЕ с призывом отменить решение о восстановлении права голоса и участия для РФ, написала пресс-служба партии.

"Европейская солидарность" выдвинула требования, среди которых лишение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, усиление санкций за невыполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и возвращению трех военных кораблей. Еще один ультиматум: не ослаблять давления пока все узники Кремля не вернутся в Украину, – говорится в сообщении.

Лидер партии Петр Порошенко

Лидер партии Петр Порошенко

34.ua

"Политические санкции Совета Европы должны быть восстановлены, пока Российская Федерация не выполнит семь резолюций, принятых Парламентской ассамблеей, а также обязательства по суверенитету и территориальной целостности Украины. Отмена любых санкций против Российской Федерации посылает крайне негативный сигнал. Это признак ослабления международной коалиции в поддержку Украины и ставит под сомнение другие санкции", – прокомментировали в документе.

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"Боремся за справедливость и призываем Совет Европы поступить ответственно", – добавила "Европейская солидарность".

Петиция доступна для подписи по ссылке.

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Место
Украина
Теги
ПАСЕПартия "Европейская солидарность"
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Serov Oleg
Serov Oleg
видео от шария про пьяного в хлам пороха в каменец-подольске....жуть
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это всё больше и больше походит на агонию)))))))))))))))))
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Я думал без Пети на обозе будет скучно, ан нет, он не перестаёт веселить.
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