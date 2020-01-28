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28 января • обновлено в 18:36
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"Возвращаются времена Януковича!" В "ЕС" заявили о произволе в ГБР

1.3т
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Партия "Европейская солидарность" обнародовала заявление, в котором выразила решительный протест системным нарушением Закона о статусе народного депутата работниками Государственного бюро расследований.

Сегодня в ГБР неизвестными лицами была применена сила к участнице Революции Достоинства Татьяны Черновол и народных депутатов Украины, сказано в сайте пресс-службы "ЕС".

В партии отметили, что во время брифинга первого заместителя директора ГБР, бывшего адвоката Януковича в помещении ГБР неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения и применили силу против активистки, народного депутата 8-го созыва Татьяны Чорновил, а также народного депутата 9-го созыва Марии Ионовой.

"Возвращаются времена Януковича!" В "ЕС" заявили о произволе в ГБР

Первый заместитель директора ГБР и представитель пресс-службы затруднились ответить журналистам – что это за лица применили физическую силу к участникам брифинга.

"В ГБР вместе с адвокатом Януковича возвращаются времена Януковича и методы эпохи Януковича. Требуем от и.о. директора Государственного бюро расследований Венедиктовой, которая является хорошей знакомой господина Бабикова, о чем он сам рассказал на брифинге, немедленных объяснений относительно неадекватных действий ее подчиненных в управляемой им учреждении.

Также обращаемся к Национальной полиции и МВД с требованием немедленно возбудить уголовное производство и внести его в Едрей по фактам применения силы к Черновол и Ионовой.

Эта ситуация еще раз подтверждает, что правоохранительная система Украины, которая, как показывают "пленки Трубы", находится под контролем Офиса президента, превращается в репрессивный механизм для узурпации власти и установления в Украине авторитарного режима", – говорится в заявлении партии.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская cолидарность" совместно с представителями общественности и активистами "Солидарной Молодежи" пришла в Государственный бюро расследований, чтобы поддержать семьи Героев Небесной Сотни, которые считают недопустимым назначение адвоката бывшего президента Украины Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Че,и зарплата вернется к 800$?и пенсии к 200$?И тарифы уменьшатся в 25 раз? И Гривна к $ станет 5 к 1????
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Кашмар ! беспридел ! депутата и в зашей ? этож можно что ли и Надию нашу не побоюсь савченко взашей ? а она минаметами и Катюшами как жахнет, Герой наш ! А эти - беззащитные девушки, можно сказать не обстрелянные ! ПАЗОР !
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