"Возвращаются времена Януковича!" В "ЕС" заявили о произволе в ГБР

Партия "Европейская солидарность" обнародовала заявление, в котором выразила решительный протест системным нарушением Закона о статусе народного депутата работниками Государственного бюро расследований.

Сегодня в ГБР неизвестными лицами была применена сила к участнице Революции Достоинства Татьяны Черновол и народных депутатов Украины, сказано в сайте пресс-службы "ЕС".

В партии отметили, что во время брифинга первого заместителя директора ГБР, бывшего адвоката Януковича в помещении ГБР неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения и применили силу против активистки, народного депутата 8-го созыва Татьяны Чорновил, а также народного депутата 9-го созыва Марии Ионовой.

Первый заместитель директора ГБР и представитель пресс-службы затруднились ответить журналистам – что это за лица применили физическую силу к участникам брифинга.

"В ГБР вместе с адвокатом Януковича возвращаются времена Януковича и методы эпохи Януковича. Требуем от и.о. директора Государственного бюро расследований Венедиктовой, которая является хорошей знакомой господина Бабикова, о чем он сам рассказал на брифинге, немедленных объяснений относительно неадекватных действий ее подчиненных в управляемой им учреждении.

Также обращаемся к Национальной полиции и МВД с требованием немедленно возбудить уголовное производство и внести его в Едрей по фактам применения силы к Черновол и Ионовой.

Эта ситуация еще раз подтверждает, что правоохранительная система Украины, которая, как показывают "пленки Трубы", находится под контролем Офиса президента, превращается в репрессивный механизм для узурпации власти и установления в Украине авторитарного режима", – говорится в заявлении партии.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская cолидарность" совместно с представителями общественности и активистами "Солидарной Молодежи" пришла в Государственный бюро расследований, чтобы поддержать семьи Героев Небесной Сотни, которые считают недопустимым назначение адвоката бывшего президента Украины Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР.

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