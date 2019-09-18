"Возражений не имеем": Кучма оценил "формулу Штайнмайера" в Минске

Украина не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах на оккупированном Донбассе.

Об этом после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Киева, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

При этом, она подчеркнула, что реализация этой формулы возможна только при условии выполнения всех требований Минска.

Кучма оценил "формулу Штайнмайера" в Минске УНИАН

"Полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями", – уточнила она.

По словам Олифер, украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках.

Пресс-секретарь Кучмы сообщила, что достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц. Обсужден был также ход восстановления моста в Станице Луганской.

"В социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМиИ сообщили, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что был согласен подписать план еще 2 сентября.

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