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''Возникает особая тревога'': генерал оценил нового секретаря СНБО

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Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк должен заботиться в первую очередь о военном секторе, а не вопросах, которые не входят в его компетенцию.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан, комментируя первые заявления Данилюка на новой должности.

Как отметил генерал, администрация Зеленского активно занимается поиском кадрового ресурса, чтобы заполнить вакансии, находящиеся в компетенции президента. Однако, по его мнению, "не все эти назначения являются удачными".

"Относительно секретаря СНБО я скажу следующее. В ситуации, когда продолжается российско-украинская война, агрессия, и мы фактически ежедневно несем потери на восточном фронте, безусловно, на эту должность должен быть назначен высокопрофессиональный компетентный человек", – считает он.

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"Поскольку СНБО является координатором сектора безопасности и обороны, такие условия и такая ответственность удваивается и утраивается. В первую очередь, такие должностные лица должны заботиться о секторе безопасности и обороны и вопросах, связанных с военно-техническим обеспечением сектора безопасности и обороны, кадровых, логистических и управленческих. С одной стороны, вроде бы министр финансов не был к этому причастен в свое время, но все вопросы, связанные с финансированием сектора безопасности и обороны, идут через Министерство финансов. Поэтому считать его полностью некомпетентным человеком в этих вопросах я не могу", – заявил Богдан.

Ветеран разведки отметил, что у него есть вопросы по поводу приоритетов Данилюка: "Почему-то он не начал с проблем, которые существуют в секторе безопасности и обороны, а начал с языкового закона и так далее".

"Если все это продолжится в популистском, ревизионистском и ренегатском духе и дальше, то у меня возникает особая тревога по поводу того, как будет дальше реформироваться сектор безопасности и обороны, как мы будем двигаться в направлении НАТО и Европейского Союза, и, наконец, как мы будем давать отпор российскому врагу, укреплять нашу обороноспособность", – подчеркнул он.

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Генерал отметил, что его настораживают заявления Данилюка, которые имеют очень мало отношения к национальной безопасности страны.

"Это не его сфера – есть кому заниматься языковым законом", – добавил он.

Отметим, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что языковой закон разъединяет украинское общество.

Александр Данилюк

Александр Данилюк

liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая экс-министр финансов Александр Данилюк, который отвечал в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую и экономическую деятельность, был назначен секретарем СНБО.

В администрации Зеленского заявили, что Данилюк является специалистом, который сможет провести ряд необходимых реформ в сфере обороны и закупок вооружения.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Василий Богданэкс-министр Александр ДанилюкВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Все одно лучше,чем кровожадный,бестолковый Шурик Турчинов,задачей которого было пушку за дуло держать,что бы не упала и фоткаться. Данилюк молодой,научится. Герою слава.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Шоу в самом разгаре...мы в России просто в восторге..
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