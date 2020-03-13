Люди устроили пикет под зданием Офиса президента Украины, протестуя против переговоров с террористами "ЛДНР".
Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, на акцию собралось около 100 человек (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Демонстранты пришли с плакатами, которые гласят: "Не распространяй вирус Кремля!", "Нет переговорам с террористами!", "Слуга какого народа?", "Что подписали в Минске?".
Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Против этого выступила группа нардепов от "Слуги народа".
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