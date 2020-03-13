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13 марта • обновлено в 21:04
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Возле офиса Зеленского устроили пикет против переговоров с террористами. Фото

3.9т
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Люди устроили пикет под зданием Офиса президента Украины, протестуя против переговоров с террористами "ЛДНР".

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, на акцию собралось около 100 человек (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Не распространяй вирус Кремля!" Возле офиса Зеленского устроили пикет

Демонстранты пришли с плакатами, которые гласят: "Не распространяй вирус Кремля!", "Нет переговорам с террористами!", "Слуга какого народа?", "Что подписали в Минске?".

"Не распространяй вирус Кремля!" Возле офиса Зеленского устроили пикет
"Не распространяй вирус Кремля!" Возле офиса Зеленского устроили пикет

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Против этого выступила группа нардепов от "Слуги народа".

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
протест Офис президента
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Комментарии
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Зеленский оказался продуктом кремля,улучшенная версия Януковича.Люди продолжают подходить,в.ч.3077 поднята по тревоге ( НГУ).Все может закончиться очень хреново.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Рагули туп*е и не понимают, что такое карантин ?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya, в мире пандемия, тысячи зараженных, мировые государства не справляются с вирусом. А у рагулей "зрада" Это п*зд*ц товарищи.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Пикетируйте на здоровье, блокируете переговоры на здоровье! Только вы не понимаете, чем дольше ваши радикалы и нацыки будут срывать попытки договориться, чем дольше они будут валять по полу Сивоху, тем лучше для нас!!! Скажу только одно слово: ПАСПОРТИЗАЦИЯ. Время играет на Россию! Слава Украине? Конечно - Да!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Мельников Дмитрий, да хоть по 2 им выдайте!!! лучше и сытнее они жить не станут от этого!!! и никогда уже не будут жить как раньше(((
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