Люди устроили пикет под зданием Офиса президента Украины, протестуя против переговоров с террористами "ЛДНР".

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, на акцию собралось около 100 человек (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Демонстранты пришли с плакатами, которые гласят: "Не распространяй вирус Кремля!", "Нет переговорам с террористами!", "Слуга какого народа?", "Что подписали в Минске?".

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Против этого выступила группа нардепов от "Слуги народа".

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