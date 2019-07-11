"Вожатый, подай пионера!" Геращенко назвала главные угрозы новой Рады для Украины

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко назвала четыре главные угрозы новой Верховной Рады Украины.

"Первое: в следующий парламент зайдет достаточно большая группа политических пионеров, которые познакомятся друг с другом в сессионном зале. И они там будут как в той игре: "Вожатый, вожатый, подай пионера!". При том, что и вожатый – сам человек достаточно неопытный", – рассказала она в интервью "Цензор.НЕТ".

По ее мнению, все большие фракции, если они не объединены вокруг чего-то, помимо популярного бренда и фамилии, – подвержены большой опасности расползанию.

"Вторая серьезная угроза – что в следующий парламент зайдет большая группа политических волкодавов, которые хотят перегрызть горло не столько парламенту, сколько Украине. И эта пророссийская колонна будет опытная, циничная, ухищренная во всех бюрократических нюансах работы парламента. В отличие от неофитов, которым понадобятся пара месяцев для того, чтобы понять, как работает эта структура", – продолжила Геращенко.

Ирина Геращенко

Третьей угрозой она считает однопартийное большинство. "Потому что в Украине всегда был баланс политических сил, какой-то здоровой конкуренции. И этот баланс в то же время помогал, что называется, держаться берегов", – пояснила первый вице-спикер.

По ее словам, эта безбрежность достаточно опасна не только для страны, для парламента как институции, но и для самой политической силы, которая претендует на всю полноту власти.

Также Геращенко озвучила четвертую угрозу для Рады. "Некомпетентность и популизм. Разве этого мало?" – заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко заявила, что к власти пришли дальтоники, которые путают черное и белое, не умеют замечать очевидное.

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