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"Воюем не с Россией!" Новоизбранный нардеп сделал скандальное заявление о Донбассе

1.1т Читать материал на украинском

Украина воюет на Донбассе не с Россией, а с гражданами Украины, которых россияне обеспечивают оружием.

Об этом заявил депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олег Волошин в эфире 112. Он добавил, что если бы противником Украины была Россия, последней нужно было бы объявить войну. (Чтобы посмотреть видео проскролльте до конца экрана)

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"Я многократно читал отчеты Генштаба, общался с нашими военными. Ни у кого нет оснований утверждать, что мы на Донбассе воюем с российской армией. Мы воюем с такими же нашими гражданами, обученными и возглавляемыми российскими офицерами, при поддержке так называемого военторга, который поставляет вооружение", – заявил Волошин.

Он добавил, что из 40 тысяч людей, воюющих сегодня на Донбассе, подавляющее большинство является гражданами Украины.

"Я не отрицаю, что на определенных этапах российские воинские подразделения вмешивались в конфликт. Но сказать, что мы там напрямую воюем с Россией невозможно", – подытожил Волошин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волошин заявил, что в вопросе возвращения Крыма Украине, решения нет.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Олег Волошин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
тот факт, что там воюют наемники (со стороны ок.раи.ны) и добровольцы - ни коим образом не отменяет факт того что это ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Правда от А до Я.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ржунимагу Феофан, 100%
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