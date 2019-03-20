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"Вова, ты молодец!" Аваков пообещал Путину-х*йлу быть ласковым

6.6тЧитать материал на украинском

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что при личной встрече мог бы повторить в лицо президенту Российской Федерации, что он х*йло.

Так глава МВД ответил на вопрос в интервью Дмитрия Гордона. При этом, он признался, что никогда не видел президента РФ и даже не моделировал возможную встречу с ним.

"Вполне мог бы. А вдруг он придет сдаваться? И тогда я скажу ему: "Вова, ты молодец!" Пусть приходит сдаваться, и мы будем более ласковые", - сказал Аваков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля Аваков публично назвал Россию страной-агрессором, а также обругал ее президента Владимира Путина.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Арсен АваковВладимир ПутинДмитрий Гордон
Место
УкраинаКиев
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Жалкие трусливые бандеры)))
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Багров Кирилл
Багров Кирилл
Собака лаяла на дядю фраера.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Правильно Аваков говорит. Когда )(уйло сдаваться придет, можно ему ласково веревочку не мылом, а салом смазать. Чтоб скользила мягче. Шею )(уйла можно ласково шелковым шарфиком обернуть. Чтоб не дай Бог потертостей не осталось. Да и табуреточку из под ног )(уйла не выбивать грубо и внезапно, а потихонечку опускать, ласково и нежно. Можно даже специальный домкратик для этого подобрать
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