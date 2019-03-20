"Вова, ты молодец!" Аваков пообещал Путину-х*йлу быть ласковым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что при личной встрече мог бы повторить в лицо президенту Российской Федерации, что он х*йло.

Так глава МВД ответил на вопрос в интервью Дмитрия Гордона. При этом, он признался, что никогда не видел президента РФ и даже не моделировал возможную встречу с ним.

"Вполне мог бы. А вдруг он придет сдаваться? И тогда я скажу ему: "Вова, ты молодец!" Пусть приходит сдаваться, и мы будем более ласковые", - сказал Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля Аваков публично назвал Россию страной-агрессором, а также обругал ее президента Владимира Путина.

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