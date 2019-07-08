"Вот вам и новые лица!" Скандальный кандидат от "Слуги народа" разразился угрозами из-за расследования OBOZREVATEL

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Холодов (№22), у которого обнаружили виллу в Италии и двойное гражданство, разразился угрозами в сторону главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского, который начал тщательное расследование по нему.

О "привете" от кума лидера "оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Бродский рассказал в своем Facebook.

"Только что мне звонили от имени Андрея Холодова – 22 номера в списке "Слуги народа". Звонил наш общий знакомый. Передал "привет" от Холодова, а заодно и угрозу уничтожить мой бизнес", – поделился Бродский.

Андрей Холодов и глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков

"Прекрасная иллюстрация "новых лиц" в "Слуге народа". Кум Медведчука (кстати, это упоминание его более всего бесит), партнер скандального застройщика Микитася, владелец табачных Т-киосков и огромной виллы в Вене – именно такого человека не хватало в украинской власти", – отметил он.

По мнению главы редсовета OBOZREVATEL, отказавшись исключить из состава партии кандидата, который владеет виллой за 6 млн евро и занимается сомнительным бизнесом, "Слуга народа" дала понять, что Холодов нужен в Раде для того, чтобы переподчинить себе табачного монополиста "Тедис", который приносит сотни миллионов держателям "схемы".

"Меня многие пытались запугать – не вышло. Не буду сравнивать Холодова с Кучмой и Кравченко. Лучше обращусь к Зеленскому и Баканову. Сколько бы кум Медведчука не заплатил за место в списке, изучите факты и очистите свои ряды. Это единственный способ для вас сохранить лицо. OBOZREVATEL и я как глава редакционного совета продолжим вести расследование о деятельности Холодова. Угрозы нас не остановят", – предупредил Бродский.

Отметим, несмотря на скандальные факты о Холодове, 8 июля партия отказалась исключить его из списка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о №22 "Слуги народа":

Холодов известен как "король табачных киосков" . По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году. Это предприятие производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком . Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Холодов имеет двойное гражданство . Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия. "Это политическая ответственность партии", – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По данным "Страны", Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

Холодов уже длительное время не проживает на территории Украины. Журналисты обратились в Государственную пограничную службу с просьбой разъяснить, находился ли он за границей более 180 дней за год или же дольше трех месяцев подряд. Однако по состоянию на 8 июля ответа от них не последовало.

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