"Вот куда уходит лес!" В сети показали "горы" бумаги в Раде

В сети показали "горы" бумаги, которую используют в Верховной Раде Украины. Пользователи начали шутить и вспоминать, что еще недавно власти хотели перевести печатные документы в цифровой формат.

Видео с кипами бумаги показал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. Он отметил, что это "только поправки", а не все имеющиеся документы в Раде (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"И это только поправки", – коротко написал он.

В сети показали "горы" бумаги в Раде Скриншот

Пользователи начали активно комментировать пост, шутить и вспоминать, что власти хотели сократить использование бумаги в своей работе.

"Украина в смартфоне", "Вот куда уходит лес!", "Сказали, что при прошлой власти было 100 тонн в год, а они уменьшили до 30 тонн", "Дубилет (Министр Кабинета министров, который обратил внимание на количество бумаги, которую используют власти. – Ред.) плачет от увиденного количества бумаги", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как в Верховной Раде после заседания мешками выносят из сессионного зала макулатуру.

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