Маленькая Антанта: Украине подсказали, с кем выгодно объединиться

Геополитический союз Польши и Украины мог бы получить существенную поддержу со стороны США и усилить влияние стран в регионе.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

"Украина, к сожалению, сейчас в таком состоянии, что мы не являемся тем субъектом как, например, Франция, которая располагает ядерным оружием, или Великобритания, чтобы предложить такой уровень паритетного партнерства. Но мы можем предложить что-то на подобии маленькой Антанты, например, Польши и Украины", - отметил он.

По его словам, за основу можно взять проект Междуморье, который в межвоенный период продвигал глава Польши Юзеф Пилсудский.

"Вот этот проект Балто-Черноморского союза или Междуморья, где Украина и Польша разделят лидерство, а к ним присоединятся страны Балтии, Румыния. Вот такой альянс самой крупной страны Европы и Польши, у которой рост экономики у 4%, он был бы интересен", - убежден эксперт.

Кроме того, Кравченко считает, что Вашингтон заинтересован в подобном проекте на территории Восточной Европы.

"Вспомните проект Триморье, который Трамп обустраивал. Это инфраструктурный проект, не геополитический. То есть США пытаются этот регион подтолкнуть к объединению. Американцы хотят видеть сильный геополитический проект в этом регионе, который станет восточным валом Запада, который обеспечит достойный уровень безопасности для восточного фланга НАТО и усилит сам альянс", - констатировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США приняли законопроект, который предусматривает сотрудничество с Украиной в вопросах кибербезопасности.