Воспитательная работа Ермака: выяснилось, чем закончилась встреча по ОРДЛО со "слугами народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла рассказала, как закончилась закрытая встреча главы ОПУ Андрея Ермака с политиками, которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО. По ее словам, никакой "зради" не было.

Парламентарий сообщила, что она была под впечатлением от встречи с Ермаком. "Впечатления преимущественно положительные, Ермак очень сильный игрок. Увидела рисковый подход к дипломатии, экстремальный в определенной мере. Результаты или победа, или потопят всех нас. Проукраинский, хитрый. Красные лини понятны", – рассказала Безугла.

Андрей Ермак РБК-Украина

По мнению нардепа, Ермак сетовал на плохую несистемную коммуникацию со "слугами", и были даже некое недоверие и обида.

Также в Facebook Безугла написала, что поддерживает определенные юридические оговорки в заявлении о работе в Минском формате.

"Но отмечу, в общем, что сейчас проводится колоссальная работа по дипломатическому урегулирования конфликта. Проукраинский процесс! Он опасен, зависит от многих факторов и является легкой мишенью для манипуляций. Процесс не предусматривает изменения статуса России как агрессора, предоставление какого-то высшего статуса ее марионеткам!" – подчеркнула нардеп.

"Слуга" акцентировала, что на данный момент проработан вопрос расширения коммуникации, чтобы двигаться дальше, а не остановиться на очередной "заморозке".

"И так, мы будем делать все возможное, чтобы говорить с нашими людьми на тех территориях. Не раз было отмечено президентом: там наши люди. Мы понимаем риски, понимаем, сколько "ряженых" могут предложить в этом процессе. Но без риска не будет прогресса", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.

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