"Воры в законе напомнят!" Аброськин жестко осадил нардепа Куприя

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин опроверг информацию о своем бегстве из Украины.

Фейк о том, что он покинул страну, распространил внефракционный нардеп Виталий Куприй. Аброськин на своей странице в Facebook намекнул на связь этого парламентария с "криминальными авторитетами".

"Уважаемому нардепу-сказочнику нужно задуматься не о том, как байки про Аброськина рассказывать, а о том, что "воры в законе" "Неделя" и особенно "Молдован" обязательно спросят про свои деньги. Кто-кто, а "Молдован" просто так деньги никому не дает и как бы потом не пришлось горько плакать", – подчеркнул правоохранитель.

Вячеслав Аброськин Facebook Vyacheslav Abroskin

Так, в своем посте Куприй написал, что первый замглавы Национальной полиции якобы "спаковал вещи и исчез в неизвестном направлении".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виталий Куприй предложил парламенту обратиться к президенту Украины с просьбой об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Накануне президентских выборов в Украине Куприй подчеркивал свою принадлежность к команде "Зе" и был руководителем и единственным членом межфракционного депутатского объединения "За следующего президента Зеленского".

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