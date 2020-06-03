Главная Новости
3 июня • обновлено в 14:30
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
Журналист Все статьи автора

Воровство во время пандемии: Зеленский замолчал тему о мародерке гуманитарки

4.3т

Владимир Александрович, прошел месяц, как вы не дали ни одного ответа по теме воровства в период пандемии.

Вы перестали пиариться на гуманитарных грузах и "тысячах" завезённых призрачных тестах, и это - плюс. Но вы так и не ответили, что привезли на тех самолетах, куда развезли, и сколько на этом заработала ваша челядь, "продавая" обществу гуманитарку, которая стала мародёркой. И это - ваш большой минус.

Зеленский замолчал тему о мародерке гуманитарки

Вы все чаще замалчиваете темы. А неотвеченные вопросы это как еда в детстве, помните? Вам папа рассказывал. Доедать нужно, иначе оно за тобой по ночам бегать будет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Светлана Крюкова Светлана Крюкова
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Светланы Крюковой
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
11
Интересно
27
Печально
1
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги