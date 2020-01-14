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14 января • обновлено в 15:04
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Вор, алкоголик и убил родного брата: развенчаны главные фейки о Порошенко

7.4т
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Большую роль в том, чтобы Петр Порошенко не был переизбран на пост главы государства, сыграла российская пропаганда. Украинцам пытались внушить, что Порошенко вор, коррупционер и зарабатывает на войне.

Об этом говорится в расследовании проекта StopFake. Журналисты собрали главные фейки, которые распространялись кремлевскими пропагандистами о пятом президенте Украины для того, чтобы он снова не возглавил украинское государство (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

  • "Петр Порошенко напился и принялся врать о своем героизме на Майдане, где он не был" – такими заголовками пестрили российские каналы во время Революции Достоинства в Киеве.

Развенчаны главные фейки о Порошенко

Развенчаны главные фейки о Порошенко

"Никто никогда не видел действующего президента на баррикадах, на сцене Майдана он практически не показывался. Кроме личного заявления Порошенко никаких других доказательств его "героических" действий во время боев в центре Киева не имеется", – говорили росСМИ.

Однако то, что Порошенко не был на Майдане оказалось ложью. Легко можно найти видео, которое это подтверждает. Оно снято в феврале 2014 года возле Верховной Рады, где было десятки раненых и погибших. Порошенко наклоняется над раненым и пытается ему помочь.

  • "Порошенко убежал в Чернигове от протестующих националистов". В Кремле распространяли фото, на котором пятый президент якобы быстрым шагом уходит с митинга в Чернигове. Но и в этом случае кремлевские пропагандисты сели в лужу – Администрация президента распространила ту самую фотографию, о которой так радостно рассказывали российские пропагандисты. Оказалось, что Порошенко не убегал с митинга, а наоборот шел к людям.

Вор, алкоголик и убил родного брата: развенчаны главные фейки о Порошенко
Порошенко не убегает от людей, а идет к ним

Порошенко не убегает от людей, а идет к ним

  • "Порошенко убил своего старшего брата". Этот фейк создал принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому канал "1+1" и с удовольствием цитировали российские пропагандисты. Как они утверждали, поводом для убийства якобы стали акции стекольного завода в Молдове и Кишиневского универмага. Однако пропагандисты просто на слово поверили российскому политику из Молдовы Ренату Усатому. Подтверждений этому нет.

  • "Порошенко – коррупционер". Для того, чтобы разогнать эту пропаганду, часто использовали конкурентов Порошенко. Например, Юлия Тимошенко заявляла, что в ЕС и США против Порошенко возбудили уголовные дела о коррупции. Но, как оказалось, никаких антикоррупционных расследований не было – правоохранительные органы, которые упомянула Тимошенко среагировали молниеносно и полностью опровергли ее информацию.

Вор, алкоголик и убил родного брата: развенчаны главные фейки о Порошенко

Как напомнили в StopFake, некоторым СМИ за фейки о Порошенко пришлось платить. Например, американская корпорация ВВС признала, что распространила недостоверную информацию, обвинив Порошенко в даче взятки адвокату американского президента Дональда Трампа за организацию встречи с ним. После этого Порошенко подал в суд. И ВВС суд проиграл.

Как писал OBOZREVATEL, команда Петра Порошенко в 2019 году реализовала ряд стратегических изменений, которые обеспечили будущее Украины и сделали неотвратимым курс в ЕС и НАТО.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Dobrik Alex
Dobrik Alex
Ну а потом все это прекрсно и умело использовал в своей лживо-пиарной и популистской кампании,нынешний клоун-янелох,особенно после 1ого тура выборов,когда стало ясно,кто будет его,смехуёчка из 95 квартала,конкурентом во 2м туре.Вот он и принялся вешать лапшу,направо-налево раздавая заведомо ложные и абсолютно невыполнимые обещания,тем самым сея неприязнь и ненависть лично к Порошенко,которого лично я не защищаю,а просто констатирую очевидные как 2+2 4 факты,и тем самым удачно укоренив в более чем половине от этих 73% за него проголосовавших,мнение и решение голосовать во 2ом туре по принципу "за кого угодно,лишь бы не за Порошенко".И это ему,паяцу,успешно удалось,естественно не без помощи его политического протеже-господина Коломойского.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Алкашей международного масштаба
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
И этот алкашей правил усрагабоном ,перечислим достижения педофилы гей ,маньяки, в стране хаос и дегродация, вот оно истинное лицо сви-домитых м-ра-зей.
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