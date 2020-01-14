Вор, алкоголик и убил родного брата: развенчаны главные фейки о Порошенко

Большую роль в том, чтобы Петр Порошенко не был переизбран на пост главы государства, сыграла российская пропаганда. Украинцам пытались внушить, что Порошенко вор, коррупционер и зарабатывает на войне.

Об этом говорится в расследовании проекта StopFake. Журналисты собрали главные фейки, которые распространялись кремлевскими пропагандистами о пятом президенте Украины для того, чтобы он снова не возглавил украинское государство (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Петр Порошенко напился и принялся врать о своем героизме на Майдане, где он не был" – такими заголовками пестрили российские каналы во время Революции Достоинства в Киеве.

Развенчаны главные фейки о Порошенко

"Никто никогда не видел действующего президента на баррикадах, на сцене Майдана он практически не показывался. Кроме личного заявления Порошенко никаких других доказательств его "героических" действий во время боев в центре Киева не имеется", – говорили росСМИ.

Однако то, что Порошенко не был на Майдане оказалось ложью. Легко можно найти видео, которое это подтверждает. Оно снято в феврале 2014 года возле Верховной Рады, где было десятки раненых и погибших. Порошенко наклоняется над раненым и пытается ему помочь.

"Порошенко убежал в Чернигове от протестующих националистов". В Кремле распространяли фото, на котором пятый президент якобы быстрым шагом уходит с митинга в Чернигове. Но и в этом случае кремлевские пропагандисты сели в лужу – Администрация президента распространила ту самую фотографию, о которой так радостно рассказывали российские пропагандисты. Оказалось, что Порошенко не убегал с митинга, а наоборот шел к людям.

Порошенко не убегает от людей, а идет к ним

"Порошенко убил своего старшего брата" . Этот фейк создал принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому канал "1+1" и с удовольствием цитировали российские пропагандисты. Как они утверждали, поводом для убийства якобы стали акции стекольного завода в Молдове и Кишиневского универмага. Однако пропагандисты просто на слово поверили российскому политику из Молдовы Ренату Усатому. Подтверждений этому нет.

"Порошенко – коррупционер". Для того, чтобы разогнать эту пропаганду, часто использовали конкурентов Порошенко. Например, Юлия Тимошенко заявляла, что в ЕС и США против Порошенко возбудили уголовные дела о коррупции. Но, как оказалось, никаких антикоррупционных расследований не было – правоохранительные органы, которые упомянула Тимошенко среагировали молниеносно и полностью опровергли ее информацию.

Как напомнили в StopFake, некоторым СМИ за фейки о Порошенко пришлось платить. Например, американская корпорация ВВС признала, что распространила недостоверную информацию, обвинив Порошенко в даче взятки адвокату американского президента Дональда Трампа за организацию встречи с ним. После этого Порошенко подал в суд. И ВВС суд проиграл.

Как писал OBOZREVATEL, команда Петра Порошенко в 2019 году реализовала ряд стратегических изменений, которые обеспечили будущее Украины и сделали неотвратимым курс в ЕС и НАТО.

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