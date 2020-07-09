Вопросы присоединения Донбасса к России никогда не обсуждались в Кремле, – Козак

Политика 13:38, 9.07.2020

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак утверждает, что российские власти никогда не рассматривали перспективы присоединения оккупированного Донбасса к России.

Как сказал он в интервью ТАСС, заявления о возможном "вхождении" Донбасса в состав РФ являются исключительно мнением авторов таких заявлений.

"На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", – заверил Козак.

По его словам, Кремль не теряет надежду "на мирное политическое урегулирование конфликта".

"Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен", – подчеркнул замглавы АП РФ.

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