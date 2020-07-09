Вопросы присоединения Донбасса к России никогда не обсуждались в Кремле, – Козак
Дмитрий Козак открестился от Донбасса.
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак утверждает, что российские власти никогда не рассматривали перспективы присоединения оккупированного Донбасса к России.
Как сказал он в интервью ТАСС, заявления о возможном "вхождении" Донбасса в состав РФ являются исключительно мнением авторов таких заявлений.
"На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", – заверил Козак.
По его словам, Кремль не теряет надежду "на мирное политическое урегулирование конфликта".
"Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен", – подчеркнул замглавы АП РФ.
Как писал OBOZREVATEL:
бывший главарь "ДНР" Александр Бородай заявил об "официальном" присоединении оккупированного Донбасса к России в ближайшее время.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не заинтересована в присоединении оккупированных территорий Донбасса.
Первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что на оккупированном востоке страны нет "ни атома украинского", пока что это временно чужая территория для нашей власти. С жителями этих районов придется работать не один год.