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Вятрович: украинский язык — как спортсмен, которому поломали ноги

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Опасение относительно законопроекта 5670-д в Верховной Раде, который более известен как "закон о языке", ничем не подкрепленное. Защита украинского языка – это вопрос политики безопасности страны.

Об этом в эфире ObozTV заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он сравнил государственный язык с травмированным спортсменом, которого поставили на соревнования на равных условиях со всеми участниками.

"Я убежден, что опасение относительно какого-то общественного возмущения принятием этого закона, ничем не подкреплено. Поддержка языка без его защиты в реальной политической ситуации просто невозможна. Это значит обрекать его на какую-то конкуренцию, к которой украинский язык сейчас не готов. Он как спортсмен, которому поломали ноги, поставили со всеми на стартовую линию и сказали, чтобы они все соревновались на равных условиях. События 2012 года, когда был принят закон "Кивалова-Колесниченко", – яркий пример того, что язык – этот вопрос не гуманитарной политики, а и безопасности", – сказал он.

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От языка зависит безопасность Украины!

Вятрович объяснил, что возмущений общественности от принятия законопроекта 5670-д не стоит ожидать. Он привел пример декоммунизации в Украине, которую большинство граждан поддержали или отнеслись к ней спокойно.

Вятрович: украинский язык — как спортсмен, которому поломали ноги

"Я слышал много оговорок в свой адрес по декоммунизации, что она чуть ли не до гражданской войны приведет. Но ничего этого не произошло. Так же будет и с принятием и имплементацией закона о языке", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада в марте примет закон об украинском языке. Это де-факто последний законопроект, который парламент рассмотрит до первого тура президентских выборов.

  • Дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык.

  • СМИ, телевидение и реклама также перейдут на государственный язык.

  • Законопроект устанавливает перечень должностных лиц, которые должны владеть государственным языком. Кроме госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16.30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗакон о языкахЯзыковой скандал
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Теги
украинский языкВятрович
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вятрович пациент дурки которого по ошибке выписали со стационара
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