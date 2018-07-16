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"Мы провели референдум": Путин сделал громкое признание перед Трампом по Крыму

15.2тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что для РФ вопрос аннексии Крыма является закрытым.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, которая состоялась 16 июля.

"Позиция Трампа по Крыму известна — он считает незаконным его присоединение к России, у нас иная точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, Российской Федерации, этот вопрос закрыт, все", – сказал Путин.

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Дональд Трамп и Владимир Путин

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Как сообщал OBOZREVATEL, до встречи с Путиным Трамп обвинял в аннексии Крыма его предшественника Барака Обаму. Он обещал, что обсудит вопросы Украины с президентом РФ.

Позже Порошенко рассказал о том, как поговорил с Трампом. Глава украинского государства остался доволен встречей. Однако, некоторые детали решил не раскрывать.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
ФинляндияХельсинки
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Вадим
Вадим
Президент Росії,ваван-подайчемодан заявив, що для РФ питання анексії Криму є закритим..А Трамп пообещал кабаеву доллар по 200 ржублей..Харашо поговорили..
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
"Украина", это дом - из которого не выпускают, - из которого стреляют в спину уходящим, это - концлагерь, украшенный желто-блакитными флагами.
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Хорошо что Крым - уже освободился от этой проклятой "украины". Теперь он будет маяком свободы для всех оставшихся в "украине"...
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