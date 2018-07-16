"Мы провели референдум": Путин сделал громкое признание перед Трампом по Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что для РФ вопрос аннексии Крыма является закрытым.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, которая состоялась 16 июля.

"Позиция Трампа по Крыму известна — он считает незаконным его присоединение к России, у нас иная точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, Российской Федерации, этот вопрос закрыт, все", – сказал Путин.

Дональд Трамп и Владимир Путин скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, до встречи с Путиным Трамп обвинял в аннексии Крыма его предшественника Барака Обаму. Он обещал, что обсудит вопросы Украины с президентом РФ.

Позже Порошенко рассказал о том, как поговорил с Трампом. Глава украинского государства остался доволен встречей. Однако, некоторые детали решил не раскрывать.