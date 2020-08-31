Уволят ли Сытника? Депутаты хотят изменить Конституцию и ожидают политического решения

Директор НАБУ Артем Сытник должен быть отстранен от работы, после решения суда о его незаконном назначении. А народные депутаты обязаны решить юридическую коллизию путем изменения Конституции.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заместитель главы Антикоррупционного комитета Верховной рады Елена Мошенец.

По ее словам, сегодня существует два пути для решения ситуации с назначением Сытника. В частности, законодательный и политический.

"Согласно Конституции, президент не имел права назначать Сытника на должность председателя НАБУ. Но с другой стороны, сама по себе структура существует уже 5 лет, получает финансирование. Означает ли это автоматическое освобождение Сытника? Нет. Я думаю, что это скорее будет соответствующая коррекция законодательства. Потому что нужно четко определить в Конституции: Кого должен назначать президент", – рассказала Мошенец.

По ее словам, история с увольнением Сытника будет тянуться еще минимум полгода. Проблема в том, что депутаты смогут изменить Конституцию только в течении двух сессий. Кроме того, после изменений в Основном законе, должен пройти ряд консультаций, т.к. на этом этапе спорные вопросы еще останутся.

""Дело в том, что с одной стороны его назначения не является конституционным, а с другой - полномочия Сытника должны были длиться 7 лет, то мне кажется, что эта история будет не законодательная, а политическая. Я вижу так: он может быть отстранен, а его обязанности будет выполнять первый заместитель. Соответственно, будет необходимо объявить новый конкурс, сделать изменения в законодательстве и законно назначить. Но, я думаю, что на комитете мы это обсудим и придем к выводу ", – добавила она

В НАБУ же решение Конституционного суда не считают достаточным основанием для увольнения главы бюро. В частности, в официальном комментарии к выводу суда в НАБУ пояснили, что перечень оснований для увольнения директора бюро содержится в законе "О НАБУ". В частности, решение Конституционного суда нет среди таких оснований.