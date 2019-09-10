"Вопрос открыт!" Сенцов рассказал о своих планах в политике

Освобожденный из плена Кремля украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что на протяжении пяти лет никто из политиков с ним не связывался.

"За что я им очень благодарен!" – подчеркнул бывший узник Кремля во время своей первой пресс-конференции в Киеве после освобождения.

"Касаемо моей будущей жизни, возможно, политической, то для меня самого этот вопрос остается открытым. То есть, я сам для себя, не то, чтобы не решил, но вопрос еще открыт", – сказал режиссер.

Пресс-конференция Сенцова и Кольченко в Киеве Скриншот с видео

При этом он добавил: "Так случилось, что я как человек непубличный, а более закрытый, однако, жизнь так вывела. Я чувствую какую-то ответственность за это перед своим народом и своей страной, а потому буду делать все, что в моих силах для своей страны".

В то же время Сенцов подчеркнул, что он пока не сделал выводы касательно нынешней ситуации в стране, однако увидел, что Украина движется в правильном направлении.

Напомним, Сенцов побывал в Киеве в местах, где его поддерживали все это время.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, среди которых и украинский режиссер Олег Сенцов.

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