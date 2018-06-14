"Вопрос не обсуждался": в Минюсте прокомментировали норму об апелляции

Вопрос о рассмотрении в рамках апелляции Высшим антикоррупционным судом старых дел и решений местных судебных органов не обсуждался на встречах с международными партнерами при участии представителей Министерства юстиции Украины.

Такое заявление сделал глава Минюста Павел Петренко в связи со вступлением в силу закона, передает пресс-служба министерства.

"Сегодня вступил в силу Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", который дает возможность запуска конкурса на отбор судей Высшего антикоррупционного суда. Очень важно, что в этом Законе есть положение о решающей роли совета международных экспертов при отборе соответствующих судей Высшего антикоррупционного суда и положения, регулирующие максимально быстрое и эффективное проведение мероприятий по созданию этого органа", - сообщил Петренко.

Он отметил, что позиция правительства и Министерства юстиции была и остается неизменной. В частности, орган должен быть независимым, профессиональным, политически незаангажированным, который эффективно принимает решения о привлечении к ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

По словам Петренко, украинский парламент имеет возможность провести необходимые консультации и исправить положение "Закона о Высшем антикоррупционном суде", сделать их более совершенными, в том числе, в части передачи функций апелляции по старым делам. Он добавил, что это компетенция и конституционные полномочия украинского парламента.

"Самым главным сейчас является не затягивать процесс подготовки и проведения прозрачного конкурса на позиции судей Высшего антикоррупционного суда. Юридическая база для этого есть. Парламенту также следует принять технический закон о создании Высшего антикоррупционного суда - Закон о констатации создания суда, как это требует Конституция", - подчеркнул глава ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня президент Украины Петр Порошенко подписал одобренный Верховной Радой закон "О Высшем антикоррупционном суде", отметив, что это стало "ключевым моментом в создании антикоррупционной структуры в стране".

Также, появилась информация, что в законе "О Высшем антикоррупционном суде" "подменили" апелляцию по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах. В Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия пояснили, что норма соответствует заключениям экспертов Венецианской комиссии.