"Вопрос Крыма не снимаем": появились новые подробности заседания СНБО с Зеленским

Тема аннексированного Россией Крыма не снимается с повестки дня украинской власти.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания, которое в субботу, 7 декабря, инициировал президент Владимир Зеленский.

"В нашей стране состоятся в следующем году местные выборы, и у нас есть большое желание, чтобы они состоялись на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы они прошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно.

Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, и вопрос Крыма для нас так же является ключевым. Мы свои земли, принадлежащих Украине, свою территориальную целостность будем защищать", – заявил он.

Алексей Данилов slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании СНБО Зеленского достаточно хорошо "вооружили" перед встречей с Путиным 9 декабря в Париже, он получил всю необходимую информацию для переговоров.

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