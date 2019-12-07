"Вопрос Крыма не снимаем": появились новые подробности заседания СНБО с Зеленским

Тема аннексированного Россией Крыма не снимается с повестки дня украинской власти.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания, которое в субботу, 7 декабря, инициировал президент Владимир Зеленский.
"В нашей стране состоятся в следующем году местные выборы, и у нас есть большое желание, чтобы они состоялись на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы они прошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно.
Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, и вопрос Крыма для нас так же является ключевым. Мы свои земли, принадлежащих Украине, свою территориальную целостность будем защищать", – заявил он.
Алексей Данилов
slovoidilo.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании СНБО Зеленского достаточно хорошо "вооружили" перед встречей с Путиным 9 декабря в Париже, он получил всю необходимую информацию для переговоров.
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