Главная Новости
7 декабря • обновлено в 18:43
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Вопрос Крыма не снимаем": появились новые подробности заседания СНБО с Зеленским

1.9т
Читать материал на украинском

Тема аннексированного Россией Крыма не снимается с повестки дня украинской власти.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания, которое в субботу, 7 декабря, инициировал президент Владимир Зеленский.

"В нашей стране состоятся в следующем году местные выборы, и у нас есть большое желание, чтобы они состоялись на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы они прошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно.

Новости
"Отрезать" Донбасс ради Крыма: Зеленскому подсказали, как "нокаутировать" Путина

Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, и вопрос Крыма для нас так же является ключевым. Мы свои земли, принадлежащих Украине, свою территориальную целостность будем защищать", – заявил он.

Алексей Данилов

Алексей Данилов

slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании СНБО Зеленского достаточно хорошо "вооружили" перед встречей с Путиным 9 декабря в Париже, он получил всю необходимую информацию для переговоров.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
22
22
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Гелетей обещал парад ВСУ в Севастополе, потом подумал, купил хатынку в Лондоне, и эвакуировал семью из Киева нах... )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Вопрос крыма не снимают,а пенсии и другие соцвыплаты в крыму украина почему не платит?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Оно же секретным было судя по главной новости.... позорище.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги