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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Вопреки всем прогнозам: "Батькивщина" неожиданно обогнала "ЕС"

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Политическая партия ВО "Батьківщина" опередила политсилу "Европейская солидарность", заняв третье место в рейтинге голосов избирателей в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты обработки протоколов Центральной избирательной комиссии.

Так, состоянием на утро 23 июля, ЦИК обработала 92,65% протоколов. Партия Юлии Тимошенко набрала 8,18% от общего количества голосов.

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Отметим, что согласно проводимыми опросами и экзит-полами партия "Батьківщина" занимала четвертую позицию, опережая только проходную партию Святослава Вакарчука "Голос".

Вопреки всем прогнозам: "Батькивщина" неожиданно обогнала "ЕС"

Добавим, что проходные партии расположились таким образом:

  • "Слуга народа" – 43,12%.

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,03%

  • ВО "Батьківщина" – 8,18%

  • "Европейская солидарность" – 8,14%

  • "Голос" – 5,87%

Как сообщал OBOZREVATEL, в день досрочных выборов в Верховную Раду Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром отдала свой голос на избирательном участке в киевском лицее "Подол".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
ВО Батьківщина Партия "Европейская солидарность" Партия "Слуга народа" Партия Вакарчука "Голос"
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Serov Oleg
Serov Oleg
ну,это просто плевок в опухшее от злоупотреблений рыло порося...
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