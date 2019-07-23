Вопреки всем прогнозам: "Батькивщина" неожиданно обогнала "ЕС"

Политическая партия ВО "Батьківщина" опередила политсилу "Европейская солидарность", заняв третье место в рейтинге голосов избирателей в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты обработки протоколов Центральной избирательной комиссии.

Так, состоянием на утро 23 июля, ЦИК обработала 92,65% протоколов. Партия Юлии Тимошенко набрала 8,18% от общего количества голосов.

Отметим, что согласно проводимыми опросами и экзит-полами партия "Батьківщина" занимала четвертую позицию, опережая только проходную партию Святослава Вакарчука "Голос".

Добавим, что проходные партии расположились таким образом:

"Слуга народа" – 43,12%.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,03%

ВО "Батьківщина" – 8,18%

"Европейская солидарность" – 8,14%

"Голос" – 5,87%

Как сообщал OBOZREVATEL, в день досрочных выборов в Верховную Раду Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром отдала свой голос на избирательном участке в киевском лицее "Подол".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram