Вопреки всем прогнозам: "Батькивщина" неожиданно обогнала "ЕС"

Политическая партия ВО "Батьківщина" опередила политсилу "Европейская солидарность", заняв третье место в рейтинге голосов избирателей в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты обработки протоколов Центральной избирательной комиссии.
Так, состоянием на утро 23 июля, ЦИК обработала 92,65% протоколов. Партия Юлии Тимошенко набрала 8,18% от общего количества голосов.
Отметим, что согласно проводимыми опросами и экзит-полами партия "Батьківщина" занимала четвертую позицию, опережая только проходную партию Святослава Вакарчука "Голос".
Добавим, что проходные партии расположились таким образом:
"Слуга народа" – 43,12%.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,03%
ВО "Батьківщина" – 8,18%
"Европейская солидарность" – 8,14%
"Голос" – 5,87%
Как сообщал OBOZREVATEL, в день досрочных выборов в Верховную Раду Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром отдала свой голос на избирательном участке в киевском лицее "Подол".
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