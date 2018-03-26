Относительно статуса террористических организаций "ЛДНР".

Сегодня в контексте известного судебного процесса идет вал воплей как от защитничков дамы из пятой колонны и ее самой, так и различных "экспертов": мол, Украина так и не признала официально "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.

Эти вопли, я так понимаю, целиком и полностью базируются на фейках пропаганды РФ.

Господа кремлевские шавки, изучайте УКРАИНСКУЮ законодательную базу, а не словоблудие ольгинских троллей и г-жи Савченко, которая, даром что народный депутат, судя по заявлениям в суде, ничего не знает о деятельности ВР.

Во-первых, еще в мае 2014 года Генпрокуратура Украины дала определение "ЛДНР" как террористических организаций.

Новости У Савченко были высокие покровители

Во-вторых, и Верховная Рада как законодательный орган Украины, неоднократно подтверждала этот статус для "ЛДНР", начиная с начала 2015 года, - например, вспомним Постановление ВР "Про Заяву Верховної Ради України "Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-19).

Кому лень переходить по ссылке – читаем внимательно наименование Постановления ВР, и вопросы отпадают.

Рекомендую и "экспертам" изучать матчасть не по росСМИ, а по законодательной базе Украины. Хватит врать в глаза.