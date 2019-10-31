"Вонючий" скандал: что известно о новом главе Черкасского облсовета

Новоизбранный председатель Черкасского областного совета Анатолий Подгорный, как оказалось, человек состоятельный, имеет влиятельных политических покровителей и успел стать фигурантом громкого экологического скандала.

OBOZREVATEL собрал интересные факты о нем.

В Черкасском облсовете Анатолий Подгорный возглавляет фракцию ВО "Черкащани". Как сообщают местные СМИ, бенефициарами политической силы является известный черкасский застройщик Андроник Казарян и его бизнес-партнер, экс-руководитель Черкасской области Юрий Ткаченко.

Сам Подгорный – также известный в своем регионе аграрий. В его собственности находится несколько фермерских предприятий: "Терра – Украгро", "Тальное-Агрохим" и АО "Сириус Агротрейд". Все – с пропиской в городе Тальное Черкасской области, откуда родом Анатолий Викторович.

Анатолий Подгорный возглавлял местную филию "Укрветсанзавода"

Согласно декларации, обнародованной на сайте НАЗК, за 2018 год новый председатель Черкасского областного совета задекларировал более 3 миллионов гривен дохода, не считая дохода жены. Наличными сохраняет более 800 тыс. грн. Семья Подгорного арендует более 300 гектаров земли на Полтавщине и владеет около 50 га в Черкасской области (преимущественно в родном Тальновском районе). Кроме того, Подгорные декларируют три жилых дома, квартиру, 4 легковые автомобили и сельхозтехнику: тракторы, комбайны.

Некоторое время Анатолий Подгорный возглавлял Тальновский филиал ГП "Укрветсанзавод". Предприятие занималось переработкой туш животных на мясокостную муку. Местные жители жаловались, что именно из-за деятельности завода, в Тальном и окружающих селах стоит невыносимый едкий запах. В 2016-2017 годах тальновчане выходили на акции протеста. На предприятии объясняли: оборудование устаревшее, отсутствуют специальные фильтры. Однако настаивали: так работают все ветсанзаводы в стране.

Кроме недовольства местного населения экологической ситуацией, руководителя Тальновского "Укрветсанзавода" обвиняли и его сотрудники. Они жаловались журналисту местного интернет-издания на невыплату зарплаты. Подгорный, по их словам, объяснял это тем, что денег на заработную плату не начисляет столичное руководство завода.

Но Анатолий Подгорный подобные обвинения отвергал и утверждал: те, мол, имеют заказной характер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября на внеочередном заседании сессии Черкасского областного совета минимальным количеством голосов был избран его новый руководитель. Им стал Анатолий Подгорный. Должность председателя облсовета почти год была вакантной.

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