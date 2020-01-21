"Вон отсюда!" Советник скандальной киевской чиновницы закатил истерику на камеру

Официальный советник главы Васильковского райсовета, скандальной Натальи Баласинович, Владимир Корсунский устроил дерзкую перепалку с журналистом, который хотел пообщаться с чиновницей.

Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал журналист "1+1" Владимир Тимофийчук. Корсунский в грубой форме выгонял представителей СМИ из кабинета, снимая все на свою камеру. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"Вон отсюда! Вы псевдожурналист и информационный террорист!" – кричал советник главы райсовета.

От разговора с журналистом сама Баласинович отказалась, закрывшись в кабинете.

"Еще один яркий представитель "элиты" Васильковщины во всей красе. Знакомьтесь, Владимир Корсунский – член Радио Свобода. Он официальный советник скандально известной председателя райсовета Натальи Баласинович. Как говорится: "Яблоко от яблони ..." Интересно, за что судьба так поиздевалась над васильковчанами? И кто допустил такое недоразумение к работе в государственных учреждениях района?" – прокомментировал инцидент Тимофийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Баласинович исключили из списка кандидатов в депутаты от "Европейской солидарности".

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