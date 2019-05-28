Волкер высказался о советах Зеленскому: в чем дело

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер возразил, что рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана.
Об этом он заявил во время онлайн-брифинга 28 мая, отметив, что в своем общении с главой государства поднимал вопрос обязательств президента о процессе реформ, но не персоналий, передает "Европейская правда".
"Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах", - заверил спецпредставитель США.
Курт Волкер
24 канал
Волкер добавил, что США поддерживают курс Владимира Зеленского на проведение реформ в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 мая Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента.
В СМИ узнали, что из-за этого ему звонил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер с рекомендацией не доверять юристу Игоря Коломойского должность главы АП.
Сам Богдан заявил, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо".
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