Волкер высказался о советах Зеленскому: в чем дело

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер возразил, что рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга 28 мая, отметив, что в своем общении с главой государства поднимал вопрос обязательств президента о процессе реформ, но не персоналий, передает "Европейская правда".

"Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах", - заверил спецпредставитель США.

Курт Волкер 24 канал

Волкер добавил, что США поддерживают курс Владимира Зеленского на проведение реформ в Украине.

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