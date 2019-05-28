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Волкер высказался о советах Зеленскому: в чем дело

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер возразил, что рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга 28 мая, отметив, что в своем общении с главой государства поднимал вопрос обязательств президента о процессе реформ, но не персоналий, передает "Европейская правда".

"Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах", - заверил спецпредставитель США.

Курт Волкер

Курт Волкер

24 канал

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Назначение Богдана главой АП: в Минюсте дали оценку скандалу

Волкер добавил, что США поддерживают курс Владимира Зеленского на проведение реформ в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Андрей БогданВладимир ЗеленскийКурт Волкер
Место
Украина
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Иванова Лера
Иванова Лера
Мoя иcкрeнняя благoдaрноcть томy, кто показaл мнe этот чудo-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁g3vm3ss Пpостo прoйдя пpoстoй oпpос пoлучила почти пoлугoдовую заpплaтy)) Пользуйтеcь, пoкa eщe еcть вoзможнocть=)
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