Волкер встретился с Зеленским и поехал на Донбасс: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Спецпредставителем США Куртом Волкером.
Как информирует пресс-служба главы государства, в Украину также прибыл постоянный представитель Штатов при ЕС Гордон Сондланд.
Зеленский обсудил с ними ситуацию на Донбассе, в частности, разведение сил вокруг Станицы Луганской. Стороны отметили необходимость взаимных шагов со стороны "Л/ДНР", которые позволят "успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения".
Также делегация США во главе с Волкером посетила Станицу Луганскую, где пообщалась с местными жителями и обсудил с Александром Сырским ситуацию в зоне проведения ООС.
Зеленский встретился с Волкером
president.gov.ua
Делегация США на Донбассе
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Делегация США на Донбассе
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Делегация США на Донбассе
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Делегация США на Донбассе
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник Зеленского пообещал выгодную "сделку" с Путиным относительно конфликта на Донбассе.
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