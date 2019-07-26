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Волкер встретился с Зеленским и поехал на Донбасс: о чем говорили

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Спецпредставителем США Куртом Волкером.

Как информирует пресс-служба главы государства, в Украину также прибыл постоянный представитель Штатов при ЕС Гордон Сондланд.

Зеленский обсудил с ними ситуацию на Донбассе, в частности, разведение сил вокруг Станицы Луганской. Стороны отметили необходимость взаимных шагов со стороны "Л/ДНР", которые позволят "успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения".

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Также делегация США во главе с Волкером посетила Станицу Луганскую, где пообщалась с местными жителями и обсудил с Александром Сырским ситуацию в зоне проведения ООС.

Зеленский встретился с Волкером

Зеленский встретился с Волкером

president.gov.ua

Делегация США на Донбассе

Делегация США на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Делегация США на Донбассе

Делегация США на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Делегация США на Донбассе

Делегация США на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Делегация США на Донбассе

Делегация США на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник Зеленского пообещал выгодную "сделку" с Путиным относительно конфликта на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Курт Волкер Владимир Зеленский
Место
Украина
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